نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شهر الكرم.. أكسنت 2022 بدون مقدم ومزايا قوية لفترة محدودة في المقال التالي

أطلق عبداللطيف جميل عرض تقسيط خرافي على أكسنت 2022 ضمن عروض شهر الكرم على عدد من السيارات، وتعتبر أكسنت من السيارات ذائعة الصيت في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل كونها سيارة اعتمادية تقدم أداء متوسط القوة بدون أي مشكلات تقريبا حال الحفاظ عليها وإجراء الصيانات الدورية بالمواعيد المحددة، وهناك إقبال شديد على شراء السيارة المشار إليها وتحتل السيارة بين الحين والآخر مكانة في قائمة السيارات الأكثر مبيعات في السعودية. عروض شهر الكرم.. أكسنت 2022 بدون مقدم لفترة محدودة السيارة بنظام التمويل التأجيري على 60 شهر من عبداللطيف جميل بأقل قسط هو 1098 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة بدون دفعة أولى، كذلك هناك معدل النسبة السنوية هو 18%.

كذلك السيارة تأتي ضمن العرض بدون مصروفات إدارية، وهناك دفعة تملك تقدر بـ18 ألف و817 ريال سعودي. مواصفات عرض شهر الكرم من عبداللطيف جميل على أكسنت 2022 شركة تمويل عبداللطيف جميل تدفع عنك الإيجار الأول والثاني والذي يتم احتسابه على أساس 60 شهر.

وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من العرض بدون كفيل كذلك العرض معتمد من الهيئة الشرعية. الفئات المتاحة من أكسنت داخل العرض المقدم من شركة عبداللطيف جميل هناك فئتين هما فئة سمارت وفئة f/l سمارت.

وفي الوقت نفسه فئة سمارت تأتي بقسط 1098 ريال شهريا.

أما فئة سمارت f/l فهي بقسط شهري يبلغ 1108 ريال. باقي مواصفات العرض على أكسنت الجديدة في المملكة العربية السعودية السعر الإجمالي بعد إضافة الضريبة وبعد انتهاء مدة عقد التقسيط سيصبح 94 ألف و792 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الضريبة على السيارة تقدر بحوالي 9 آلاف و557 ريال سعودي.

السيارة سيدان تأتي بمزايا خرافية منها اقتصاديتها في صرفية الوقود.

تستهلك السيارة لتر واحد فقط من البنزين مقابل السير لمسافة 16.8 كيلومتر. مواصفات أكسنت الجديدة الوعرة الجبارة الاقتصادية والاعتمادية السيارة تأتي بمرايا جانبية كهربائية.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بإضاءة أمامية من الهالوجين القوي الذي يفرش الضوء بكل جوانب الطريق.

السيارة تحتوي على إي بي إس لتحديث أداء الفرامل.

كذلك تحتوي السيارة على مكيف هواء يعمل يدويا وهو مكيف قوي وصالح للاستعمال في أكثر الظروف شدة. عمر شويل - جدة عروض شهر الكرم.. أكسنت 2022 بدون مقدم ومزايا قوية لفترة محدودة - ثقفني

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