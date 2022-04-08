نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوناتا 2022 الجبارة بأقل قسط في عروض شهر الكرم من عبداللطيف جميل في المقال التالي

سوناتا 2022 من أكثر السيارات فخامة في فئة سيدان في المملكة العربية السعودية، وتشكل سوناتا السيارة المثالية للكثيرين نظرًا لكونها سيارة مناسبة للعديد من المهام اليومية وكذلك في مهام السفر والتنقل الطويل وهناك العديد من الاختيارات التي تنافس سوناتا في السعودية منها تويوتا أزيرا لكن سوناتا متميزة للغاية بفضل الإضافات الاستثنائية داخل الصالون الخاص بها من ألوان المقصورة والتصميمات الخلابة في أِشكال الأزرار والمقاعد والتابلوه. سوناتا 2022 الجبارة بأقل قسط في عروض شهر الكرم من عبداللطيف جميل يمكنك عزيزي القارئ الحصول على هذه السيارة بالتقسيط من عبداللطيف جميل بدون مقدم.

وفي الوقت نفسه المصروفات الإدارية على وكالة عبداللطيف جميل ضمن مزايا العرض.

ضريبة القيمة المضافة على السيارة تقدر بمبلغ 15 ألف و980 ريال سعودي. مواصفات القسط ضمن عرض وكالة عبداللطيف جميل للتمويل القسط الشهري لفئة سوناتا gls هو 1835 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك سوناتا سمارت بقسط شهري يبلغ 1928 ريال سعودي

مدة عقد التمويل هو 60 شهر وهناك دفعة تملك تقدر بـ31 ألف و464 ريال.

دفعة التملك على فئة gls وتقدر الدفعة الأخيرة بـ35% من سعر السيارة الإجمالي. إمكانيات سوناتا الجديدة في المملكة العربية السعودية السيارة تأتي بمحرك 180 حصان مكانيكي وهو قدرة جبارة وملائمة لمعظم المهام.

وفي الوقت نفسه تصميم المقصورة الرئيسية في سوناتا أهم ما يميزها داخليا.

السيارة تأتي بتشكيلة أمان رائعة حيث تحتوي على مانع لانغلاق الفرامل وكذلك نظام لتوزيع قوتها.

مقاس الإطارات هو 19 بوصة السيارة تحتوي على رادار أمامي لكشف الطريق وكذلك كاميرا خلفية ببعض الفئات. أبرز نقاط قوة سوناتا الجبارة الوعرة ملكة الصحراء مساحات التخزين والجلوس داخل سوناتا متميزة وهي كبيرة ومريحة.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بتكييف قوي بمنطقتين قادر على الخدمة حتى في درجات الحرارة العالية.

السيارة تحتوي على شاشة قوية بجودة عالية بمقاس 12 بوصة تقريبا.

تأتي السيارة بشاحن لاسكلي يصلح على العديد من الهواتف منها بعض هواتف آيفون وبعض هواتف سامسونج.

راديو يعمل بالقمر الصناعي.

ناقل حركة بثماني سرعات يخرج أقصى قوة في المحرك، يمكن الدخول الذكي للسيارة بدون مفتاح.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام مراقبة للطريق. عمر شويل - جدة سوناتا 2022 الجبارة بأقل قسط في عروض شهر الكرم من عبداللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوناتا 2022 الجبارة بأقل قسط في عروض شهر الكرم من عبداللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.