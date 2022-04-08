نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات كيا 2022 بالسعودية بدون تسديد دفعة أولى وبالتقسيط على 60 شهرًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض رمضان للسيارات كيا 2022 يرغب بالتعرف عليها الكثير من المحبين السيارات الحديثة، وهذا حيث تحرص جميع شركات السيارات على أن توفر عروض جديدة وحصرية بشكل دائم لأنها تعلم أن هناك الكثيرين من محبي السيارات حول العالم، وأحد تلك الشركات هي شركة كيا والتي تمتاز بمكانة كبيرة في أسواق السيارات الحديثة نظراً للأنواع المختلفة والمتنوعة التي تقوم بطرحها دائماً، بجانب أن الشركة مميزة وأسعارها الممتازة، لذلك يفضل مختلف تحبين السيارات إلى امتلاك سيارة منها.

عروض رمضان للسيارات كيا

ان عروض كيا ٢٠٢٢ مميزة للغاية، حيث قدمت الشركة تقسيط للسيارات من دون دفع أو تثبيت دفعة أولى، كما أتاحت أقساط مناسبة إلى الجميع، ومن تلك العروض التالي:

كيا بيجاس 2022 LX بقسط شهرى 919 ريال لمدة 60 شهر.

كيا ريو 2022 LX بقسط شهري 1206 ريال لمدة 60 شهر.

كيا سونيت 2022 LX بقسط شهري 1314 ريال بتقسيط لمدة 60 شهر.

كيا سيراتو 2022 بقسط شهرى 1383 ريال ولمدة 60 شهر.

كيا سيلتوس 2022 LX بقسط شهرى 1481 ريال ولمدة 60 شهر.

كيا k5 LX 2022 بقسط شهري 1749 ريال لمدة 60 شهر.

كيا بيجاس

سيارات كيا بيجاس 2022 معروضة ضمن مجموعة صالح للسيارات وتتضمن تلك الفئة منها ثلاث أشكال وأنواع وهي بيجاس Ex، L، Lx وبالرغم من أن موديل السيارة يتشابه مع شكل كيا ريو القديم إلا أنها تنافس السيارات الأخرى من شركة أوردر وفورد، وتأتي السيارة بسعر مناسب لكل الفئات، بجانب أنها اقتصادية باستهلاك الوقود، والجدير بالإشارة أنها تحمل 5 راكب براحة، وقوة المحرك عند مقارنتها بوزنها وحجمها على بقية أنواع السيارات الصغيرة، وهذا حيث أن الحمولة لا تؤثر على عزم الدفع.

كيا ريو

تمتاز كيا ريو 2022 بمظهر عصري وبسيط وأنيق تم جعل الشبكة الأمامية به ضيقة على شكل الأنف الخاصة بـ النمر، بجانب إضافة مصابيح أمامية من الهالوجين وظلال خارجية ملفتة للنظر، وتلك السيارة صديقة للميزانية لأنها تتضمن مواد بلاستيكية، كما أنه تم بنائها بشكل جيد وتتسع إلى خمس أشخاص وبها طرازين هو s، Lx.

كيا سيراتو

تصميم سيارة كيا الخارجي يتميز بالتشابه مع أنف النمر الأيقونة، كما أن المركبة تأتي بشكل مميز وجذاب، والمظهر الجانبي لها مثير للاهتمام بالأسقف السوداء المتباينة، وتتسع السيارة إلى خمس أشخاص، كما أن السائق يمكنه أن يتمتع برؤية خارجية مثالية بكل الاتجاهات، كما أنها تأتي بسعر مناسب إلى جميع الفئات.