أحداث نسخة من السيارة الفخمة.. سياره كيا سبورتاج 2023 هايبرد بمواصفات و مميزات عالية الجودة وأسعار فئاتها فى السعودية

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سياره كيا سبورتاج 2023 هايبرد، تدخل سيارة كيا سبورتاج 2023 ضمن سيارات متعددة الاستخدامات الرياضية زودت تلك السيارة ببطارية تعمل بقدرة تصل إلى 13.8 كيلو وأت في الساعة الواحدة، ولدت قدرة تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 32 ميل أي بما يوازي 51 كيلو مت، وتعد كيا سبورتاج 2023 من سيارات في الجيل الخامس التي تأتي بتطور كبير في التصميم والألوان وتعد تلك السيارة بديل رائع لسيارة راف فور برايم و سيارة تويوتا راف فور هايبرد وقد زودت بمجموعة الحركة الهجينة التي تعمل على تقليل استهلاك الوقود. سياره كيا سبورتاج 2023 هايبرد مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 أبعاد السيارة الطول 466 سنتيمتر والعرض 186.4 سنتيمتر ويبلغ ارتفاعها 168.4 سنتيمتر.

يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة 275.5 سنتيمتر.

يصل وزن سيارات كيا سبورتاج phev حوالي 4270 رطل.

تتميز بعدة إمكانيات على مستوى التجهيز الداخلي حيث تحتوي على شاشة منحنية بانوراميه تأتي ب بمقاس 25 بوصه تشمل تلك الشاشة الترفيه وعرض المعلومات.

تتميز السيارة بمقاعد مصنوعة من الجلد الطبيعي الذي يعطي مظهر فاخر للسيارة من الداخل.

يمكن تعديل مقعد السائق كهربائيا في 10 اتجاهات مختلفة.

تأتي السيارة بمقصورة أوسع من الأجيال السابقة بنحو 41.3 بوصة.

بالإضافة إلى صندوق السيارة الذي يتسع بنحو 39.5 قدم مكعب.

يمكن فتح الباب الخلفي تلقائيا بمستشعر مفتاح التشغيل دون الحاجة إلى استخدام اليدين. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 تتميز بوجود شاشة عرض محيطيه بزاويه 360 درجه يمكنها عرض الأشكال ثلاثية الأبعاد.

يوجد بها مستشعر لوقوف السيارات الخلفية.

كما أن بها عده انظمه الأمان مثل نظام تجنب الاصطدام بالنقاط العمياء.

وتشمل نظام تجنب الاصطدام عند الخروج من مكان للوقوف المتوازي.

كما تحتوي على تحذير الخروج الآمن والتحكم الذكي في الطواف يوجد بها شاشة للرؤية العمياء وبها مساعد لتتبع المسار. مواصفات محرك كيا سبورتاج 2023 هايبرد تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي وتصل قدرته المغناطيسية إلى 44 كيلو وأت.

تأتي السيارة ببطارية ليثيوم أيون بقوة 1.49 كيلو وأتت في الساعة وتتجمع تلك القوة بنحو 226 حصان.

تبلغ اقصي قدره للسحب حوالي 2000 رطل في السيارة وتعمل عن طريق الدفع الرباعي للعجلات.

كما أنها تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بست سرعات متنوعة. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 ها يبرد عمر شويل - جدة أحداث نسخة من السيارة الفخمة.. سياره كيا سبورتاج 2023 هايبرد بمواصفات و مميزات عالية الجودة وأسعار فئاتها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث نسخة من السيارة الفخمة.. سياره كيا سبورتاج 2023 هايبرد بمواصفات و مميزات عالية الجودة وأسعار فئاتها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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