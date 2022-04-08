أرخص سيارة مستعملة فورد بالسعودية بسعر أقل من سيارة مستعملة فورد بالسعودية بسعر أقل من 15000 ألف ريال

سيارة مستعملة فورد بالسعودية بسعر أقل من 15000 الف ريال أسعار مخفضة للسيارات المستعملة للسفر، لم يبحث عن سيارات مستعملة في حراج السعودية ولا يجد طلبه وفرنا لكم عدد من سيارات مستعملة بالسعودية فورد وغيرها من الماركات الأخرى التي تكون بحالة جيدة تناسبك، فيوجد للبيع مستعمل سيارة فورد رينجر موديل 2009، متواجدة بمطار حائل الإقليمي، السيارة بجودة عالية 4*4، نوع ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي، لونها أبيض لامع، سعرها 15.000 ريال سعودي كاش فقط، فحص سيارة الدوري انتهيت مدته، وأما عن تجديد على الاستمارة طائفة لثلاث سنوات، السيارة بها مكيف ومرايات ووسائد هوائية.

سيارة مستعملة فورد بالسعودية للبيع تبدأ من 15 ألف ريال

سيارا مستعملة في حراج السعودية ماركة فورد عالية الجودة حيث يتوفر للبيع سيارة فورد فكتوريا موديل عام 1999، السيارة معروضة بسعر مخفض وحالتها جيدة، في مدينة شرورة المستشفى العسكري، وأما وعن مواصفات السيارة فإنه كالتالي:

سيارة نوعها فورد كروان فكتوريا. عام إصدار السيارة 1999. حالة السيارة مستعملة استعمال خفيف. عداد الممشى لها يتخطى 200.000 كيلو متر. ناقل الحركة نوعه اوتوماتيك. الوقود المستخدم بنزين.

مميزات اخرى بالسيارة

مثبت سرعة. كما يوجد دخول بدون مفتاح. يتواجد بالسيارة مكيف. اضواء نوعها زينون. وسائد هوائية أمامية للسائق. سنتر لوك، كما بها ABS. لون السيارة فورد الأخضر. وأما عن سعرها فهو 10000 ريال سعودي كاش بدون تقسيط. للبيع سريعا للسفر التواصل عبر رقم 00966502803141+.

للبيع سيارة فورد اكسبلورر موديل 2007 سوداء اللون

متواجدة السيارة في طويق الرياض. حالة السيارة مستعملة نوعها فورد اكسبلورر. سنة إصدار السيارة عام 2007. عداد الممشى 200.000 كيلو متر. الوقود المستخدم بنزين. السيارة ذات اللون الأسود. إضافات السيارة فورد اكسبلورر السيارة بها فتحة سقف. كما بها مكيف كهربائي. مثبت سرعة. كراسي ومقاعد السيارة من الجلد. مدخل AUX.USB. ناقل حركة اوتوماتيك. سعر السيارة كاش بدون تقسيط 15.000 ريال سعودي. الييع بسبب دواعي السفر التواصل مع صاحب السيارة على رقم 00966505264976+.

سيارة فورد اكسبلورر موديل 2007 للبيع

سيارة فورد اكسبلورر سنة الصنع 2007، حالة السيارة مستعملة عداد الممشى 40.000 إلى 49.999 كيلو متر، ناقل حركة اوتوماتيك، البنزين المستخدم بالسيارة، لون السيارة بني، مرايات السيارة كهربائية، مكيف هواء، شاشة لمس تاتش، سعر السيارة كاش 8000 ريال سعودي، البيع بسبب وجود مخالفات مرور وعدم القدرة على نقلها، تواصل مع مالك السيارة 00966549986697+.