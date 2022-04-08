نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية بأرخص الأسعار وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالمملكة العربية، تتوفر بالمملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة المعروضة للبيع وذلك لعدم الحاجة لها وتبدأ أسعار السيارات المستعملة من 8000 ريال سعودي فقط، وذلك تزامنا مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتعذر الكثير من شراء السيارات الجديدة، لذلك نوضح فيما يلي مواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية

هناك بعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع سواء كاش أو بالتقسيط والسيارات المتوفرة من ماركات وأنواع مختلفة ونعرضها فيما يلي.

أسعار السيارات المستعملة بالمملكة العربية

متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا للبيع بسعر 8000 ريال سعودي فقط وتحتوي السيارة على وسائد هوائية، وسنتحدث بالتفصيل عن أنواع السيارات ومميزاتها بالتفصيل بالسطور القادمة.

سعر ومواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلكس

سيارة تويوتا هايلكس مستعملة معروضة للبيع في مدينة خميس مشيط السيارة موديل 2016.

يوجد بالسيارة مكيف وعداد الممشي فوق 148.000 كيلو متر. تحتوي على نظام صوت يعمل بالبلوتوث. يوجد ضمان من رش وحوادث. يتوفر نظام مبدل أقراص الأسطوانات بالسيارة. وتعمل بنظام مشغل راديو وأسطوانات. وسائد هوائية لكلا من الراكب الأمامي والسائق. تحتوي السيارة على جنوط وقفل مركزي لكافة أبواب السيارة. يستخدم لها وقود ديزل. سعر السيارة 15.000 ريال سعودي

ملحوظة: متاح نظام تقسط للسيارة من خلال دفع مقدم حوالي 2500 ريال وشهريا حوالي 1500 ريال أي تقسط لمدة ثمانية أشهر.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع

السيارة موديل 2007.

متاح فحص السيارة من الداخل والخارج قبل الشراء.

وسعر السيارة 8000 ريال سعودي كاش ولا يتوفر نظام تقسيط.

سيارة نيسان صني مستعملة للبيع

يوجد بالسيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية كما يوجد وسائد للراكب الأمامي وللسائق أيضا، وفيما يلي بقايا مميزات السيارة:

تحتوي السيارة على أحزمة أمان. يوجد سنتر لوك وتحكم الانزلاق بنظام Trc. مساعد فرامل BA. متوفر ريموت كنترول لفتح الأبواب. الفرامل تعمل بنظام توزيع قوة فرامل إلكتروني. زجاج السيارة الخلفي والأمامي نظام الكهربائي. سعر السيارة كاش 33.900 ريال سعودي.

ملحوظة: يمكن تقسيط السيارة والنظام المتاح بدون مقدم على 48 شهرا ويدفع كل شهر 1025 ريال والدفعة الأخيرة تكون 7803 ريال، وللتواصل والاستعلام الاتصال على الرقم 011520996.