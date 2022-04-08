نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا تندرا نتعرف عليها فيما يلي ومن خلال تلك المراجعة الكاملة والتي نقوم بشرها لسيارة من نوع تويوتا تندرا والتي تعتبر واحدة من الشاحنات الأكثر شهرة وقوة، وتتوفر بأكثر من فئة ورائجة على المستويين المحلي والعالمي مع العديد من التحديثات بالموديل منها لعام 2022، وفيما يلي أهم المعلومات عن السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

السيارة من النوع الأكثر جودة وشهرة تويوتا تندرا تتمتع بالعديد من الأنماط المتميزة واتي تتعلق بأفضل سبل للقيادة كما أنها تعد على أعلى مستوى من الكفاءة من حيث الجودة في التصميم، والجودة في كل ما يتوفر بها من الملحقات، ومن خلال الاستعانة بالملحقات الأساسية للقيادة في السيارة يكون هناك تمتع بقدر عالي من القيادة الآمنة المريحة مع تواجد ملحقات للرفاهية طوال فترة القيادة للسيارة، وفيما يلي نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات ومميزات السيارة سيارة تويوتا تندرا

تتمتع تلك السيارة بما يلي من المواصفات القادمة:

متوفر بالسيارة المحرك بالسعة ثلاثة ونصف لتر.

تتمتع بعزم دوران ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

متواجد في السيارة الجنوط الرياضي بمقاس سبعة عشر بوصة.

متوفر بها أيضا الاقل للحركة من النوع الأوتوماتيكي.

أهم التجهيزات في السيارة تويوتا تندرا

السيارة متواجد بها العديد من التجهيزات التي تيسر سبل القيادة الآمنة، والتي من أهمها ما يلي:

السيارة متوفر بها المكابح التي تمنع الانغلاق.

متواجد بالسيارة أيضا نظام الفرامل الإلكتروني.

تمتلك السيارة أيضا الوسائد لهوائية والتي تعمل على التوفير للحماية الكاملة للركاب ضد التعرض للصدمات.

أهم المميزات للسيارة تويوتا تندرا

العديد من المميزات من الممكن أن تتوفر للمستخدم للسيارة والتي من بينها ما يلي:

متواجد في السيارة تويوتا تندرا المكيف الأوتوماتيكيويعمل باستخدام الريموت.

المقاعد في السيارة قد تمت تغطيتها تماما باستعمال خام المطاط لمزيد من الحماية، وسهولة التنظيف.

متوفر أيضا المنفذ إي يو إكس، ومنفذ يو إس بي.

أسعار سيارة تويوتا تندرا

أسعار سيارة تويوتا تندرا بالمملكة السعودية تصل لنحو اثنين وخمسين ألف ريال سعودي، وبالنسبة لسعرها بالأسواق العالمية فيصل لنحو مائة سبعو وتسعين ألف دولار، وهذا حسب التجهيزات في السيارة