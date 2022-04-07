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عمر شويل - جدة توفير 25 الف ريال على نيسان باترول XE 2022 العائلية تخفيض مذهل 12%، انضمت السيارة العائلية المميزة من نيسان الى مجموعة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية موديلات 2022، لذا إذا كنت تبحث عن سيارة تكفى عائلتك بمساحة مناسبة جدا، سيارة متعددة الإستخدامات مناسبة لجميع الطرق الواعرة سيارة العمر الطويل، فإن نيسان باترول هي الاختيار الأمثل لك، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة نيسان باترول XE 2022 العائلية.

توفير 25 الف ريال على نيسان باترول 2022

تتوفر السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 4000 سي سي قوة 275 حصان، قير اوتوماتيك و تعمل بنظام دفع رباعي، انضمت إلى مجموعة تخفيضات السيارات بالسعودية المقامة في الأونة الأخيرة لموديلات عام 2022 خاصة ضمن تخفيضات نيسان بترومين المميزة، حيث أصبحت تتوفر سيارة نيسان باترول XE 2022 العائلية بسعر 180 الف و 963 ريال بدلا من 205 ألف و 640 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 12% توفير 25 الف ريال.

نيسان باترول XE 2022 العائلية

تتميز فئة XE ب حساسات أمامية و حساسات خلفية، كشافات امامية، كشافات ضباب خلفيه، ليد أمامي، مقاعد مخمل باللون البيج، جناح خلفي، شنطه كهربائيه، جنوط مقاس 18 إنش و إشارات على المرايا مع امكانية الطي اوتوماتيك ل سيارة نيسان باترول XE 2022 العائلية، كما تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمان مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، وسائد هوائية، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات.

مزايا داخلية باترول XE 2022 العائلية

تتميز السيارة بمقاعد مخمل، ، زر تشغيل المحرك التشغيل الذكي، الدخول الذكي، مقاعد في الصف الثالث، تحكم من خلال المقود في نظام تثبيت السرعة عن طريق مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث ، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية بالكامل، تجهيزات سحب المقطورة ومكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق و الراكب، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان، آبل كار بلاي، أندرويد أوتو و 4 مكبرات الصوت لسيارة نيسان باترول XE 2022 العائلية.