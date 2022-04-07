تحديث جديد.. عروض رمضان للسيارات 2022 هيونداي بدون دفعة أولى

عروض رمضان للسيارات 2022 هونداي، مع حلول شهر رمضان الكريم 1443، أعلن وكلاء شركة هيونداي في المملكة العربية السعودية عن باقة مميزة من العروض والتخفيضات، وذلك لمن يرغب بالحصول على سيارة هيونداي خلال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت الشركات المتخصصة والوكلاء للشركات العديد من الخصومات على كافة موديلات وماركات هيونداي، أيضا وفرت العديد من المميزات المجانية عن شراء أحد سيارات هيونداي، ويسارع الكثير من العملاء والمواطنين المقيمين في السعودية للبحث عن عروض هيونداي 2022 في رمضان، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم أبرز العروض وأضخمها في كافة أنحاء المملكة.

عروض رمضان للسيارات 2022 هونداي

بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، أعلنت شركة الوعلان أحد الموزعين لشركة هيونداي للسيارات منذ 1984، عن عدد من العروض المميزة الخاصة بالشهر المبارك ويرغب العديد من المواطنين في التعرف على العروض الجديد لشركة الو علان، حيث وفرت الشركة عرض مميز لمن يقوم بشراء أحد سيارات هيونداي، حيث تقدم له السيارة بدون دفعة أولى، أيضا تعفيه من الرسوم الإدارية، بالإضافة لذلك تمنح العيمل فترة ضمان لمدة خمسة سنوات أو قطع مسافة 100.000 كيلو متر، وللتسهيل على العملاء يمكن دفع باقي المبلغ من خلال دفعة أخيرة بنسبة 40% وذلك عن طريق البنك الأهلي أو مصرف الراجحي، وتعد الو علان وكيل معتمد لشركة سيزنا للطائرات.

عروض رمضان للسيارات 2022 المجدوعي

تعد سيارات شركة هيونداي هي الأكثر طلبا في المملكة، حيث تناسب السيارة كافة الفئات مثل الفئة العالية وسيارات الأعمال والسيارات الشخصية، وقد أعلنت شركة المجدوعي عن عروض شهر رمضان للسيارات 2022، حيث يمكن الآن لكافة العملاء والزبائن في المنطقــة الشرقيــة والشمالية، الاستفادة من العرض الذي تقدمه الشركة خلال أيام شهر رمضان الكريم، حيث عندما ترغب في شراء سيارة من شركة المجدوعي سيكون هامش الربح صفر، أيضا لن تقوم بدفع دفعة أولى وستكون معفى من الرسوم الإدارية، وستقدم لك الشركة خدمة مجانية للمساعدة على الطريق لمدة خمسة سنوات بالإضافة إلى ذلك صيانة مجانية لنفس الفترة أو عند قطع مساقة 10.000 كم.

عروض شركة محمد يوسف ناغي لسيارات هيونداي

وفرت شركة محمد يوسف ناغي، العديد من العروض المميزة والجديدة على سيارات هيونداي باليسيد، وكونا وازيرا، حيث يمكن الآن لجميع المواطنين والعملاء والزبائن في مدينة جدة، الحصول على سيارة هيونداي من خلال الشركة بدون دفع أي رسوم إدارية وبدون دفعة أولى، كما توفر الشركة ضمان على السيارة فترة خمسة سنوات أو قطع مسافة 100.000 كيلو متر، ويتميز العرض أيضا بتأمين شامل يصل لفترة 5 سنوات وصيانة مجانية لنفس الفترة.