نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية؟ وأهم مواصفاتها في المقال التالي
إن ماركة لاند كروزر بالمملكة السعودية يقوم بالبحث عنها الكثير من عشاق السيارات، هذه الموديلات التي قد أثبتت نفسها بالسوق الخليجي والسعودي، حيث أن لاندكروزر تعد سيارة لها مبيعات عالية بالمملكة السعودية وبدول الخليج، ويرجع ذلك للطبيعة الصحراوية والمنحدرات فهي تتحمل الطرق الصعبة والرملية، ولذلك فإننا خصصنا هذا المقال حتى نتحدث عن كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية.
كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية
إن لاندكروزر بالمملكة السعودية لها مودلين، فلقد طرحت شركة تويوتا هاتين الفئتين من الطراز وبأسعار مختلفة للاثنين، وإليكم سعر سيارتي لاندكروزر بالمملكة السعودية وهما كالآتي:
- تويوتا لاند كروزر 5 السعر يقع بين 300 ألف و400 ألف ريالاً سعودياً.
- لاند كروزر 0 السعر يكون بين 230 ألف و260 ألف ريالاً سعودياً.
المواصفات الداخلية لسيارة لاند كروزر
إن سيارة لاندكروزر لها مجموعة ضخمة من المميزات والإمكانيات الداخلية، وهذا ما جعلها متميزة ومتفوقة على غيرها من العلامات التجارية الأخرى للسيارات، وإليكم مواصفات لاندكروزر الداخلية وهي كالآتي:
- المقصورة الداخلية الخاصة بالقيادة بسيارة لاندكروزر لها شكل كلاسيكي جميل للغاية.
- السيارة لها عجلة قيادة ذو مواصفات رياضية وبها وظائف متعددة يتم تغليفها بالكامل باستخدام الجلد وبإمكانك أن تعدل عليها.
- المقصورة لها شاشة كبيرة حوالي 12 بوصة تعرض جميع الإشعارات.
- السيارة بها ماسح ضوئي يمسح بصمات الأصابع حتى تحدد هوية المالك وتساعد المالك في عدم المساس والعبث بالإعدادات.
- شاشة المعلومات الداخلية تكون باللمس مع استطاعة التوصيل بالهاتف الذكي.
- يمكنك أن تتحكم بالمناخ و بدرجة الحرارة المتواجدة بالسيارة.
- لاندكروزر لها مقاعد جيدة بالتهوية ومكيفة.
- السيارة لها مؤين ينقي الهواء بالمقصورة.
- تساعد السيارة في التحكم بالسرعة والثبات على الطرقات.
- كما أنها توفر لكم نظاماً يحافظ على مسار الطريق.
- السيارة لها رؤية أمامية بحوالي 360 درجة حتى ترى المحيط.
- بداخلها شاشة أمامية وفتحة للسقف أكثر من رائعة والباب الخلفي يعمل بالكهرباء.
- توفر لكم لاندكروزر أنماط متعددة للقيادة
- السياره لها ميزة المفتاح الذكي.
- كما أن السيارة توفر لكم وضعيات ثلاثة للقيادة.
- نظام التكييف متواجد بأربع مناطق منفصلة.
- بها نظام ثبات إلكتروني ونظام للانزلاق وتقنية لدعم المكابح.
- لاندكروزر لها فرامل إلكترونية.
- السيارة بها مقبس للشحن اللاسلكي ويكون متوافق مع نظام أبل وأندرويد.
- كما أنها تمتلك تصميماً داخلياً يتكون من ثلاث صفوف لخمس أشخاص أو حتى سبعة.
- الصندوق الخلفي له سعة كبيرة تزيد اتساعاً مع الطي للمقاعد الخلفية.
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