كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية؟ وأهم مواصفاتها

إن ماركة لاند كروزر بالمملكة السعودية يقوم بالبحث عنها الكثير من عشاق السيارات، هذه الموديلات التي قد أثبتت نفسها بالسوق الخليجي والسعودي، حيث أن لاندكروزر تعد سيارة لها مبيعات عالية بالمملكة السعودية وبدول الخليج، ويرجع ذلك للطبيعة الصحراوية والمنحدرات فهي تتحمل الطرق الصعبة والرملية، ولذلك فإننا خصصنا هذا المقال حتى نتحدث عن كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية.

كم سعر لاندكروزر 2022 في السعودية

إن لاندكروزر بالمملكة السعودية لها مودلين، فلقد طرحت شركة تويوتا هاتين الفئتين من الطراز وبأسعار مختلفة للاثنين، وإليكم سعر سيارتي لاندكروزر بالمملكة السعودية وهما كالآتي:

تويوتا لاند كروزر 5 السعر يقع بين 300 ألف و400 ألف ريالاً سعودياً.

لاند كروزر 0 السعر يكون بين 230 ألف و260 ألف ريالاً سعودياً.

المواصفات الداخلية لسيارة لاند كروزر

إن سيارة لاندكروزر لها مجموعة ضخمة من المميزات والإمكانيات الداخلية، وهذا ما جعلها متميزة ومتفوقة على غيرها من العلامات التجارية الأخرى للسيارات، وإليكم مواصفات لاندكروزر الداخلية وهي كالآتي: