مواصفات ومميزات سيارة بى ام دبليو 320i موديل 2022 وسعرها في الأسواق

قامت شركة بي أم دبليو بتقديم سيارة جديدة لعام 2022 في الأسواق العالمية، ويتم تصنيف هذه السيارة في فئة السيارات السيدان المدمجة، وهي من فئة السيارات الرياضية، ويرجع السبب في ذبك أنها تأتي بمحرك قوي مع مواصفات جديدة وتقنيات حديثة وتجهيزات أمان قوية، تجعل السيارة منافسة لعدد كبير من الفئات الأخرى، وذلك بسبب أن أدائها عالي فيعمل على تحسين مبيعاتها، وسنتعرض مواصفات السيارة وأسعارها في السوق العربي.

مواصفات بي ام دبليو i320

سنذكر لك عزيزي القارئ مواصفات السيارة الداخلية والخارجية ومواصفات الأمان والسلامة مع التقنيات الترفيهية التي تأتي بها السيارة، وهي: –

المحرك يأتي بقوة 184 حصان.

سعة لتر المحرك 2 لتر والمحرك 4 سلندرات.

عزم الدوران 300 نيوتن/ متر.

المحرك 2000 سي سي.

تأتي بشاحن هواء توربيني.

أقصى سرعة 235 كم في الساعة.

مساحة صندوق الأمتعة 480 بوصة.

مدعمة ب 5 مقاعد.

ناقل الحركة من نوع Dual Clutch اتوماتيك يأتي ب 8 سرعات.

الفتيس يقدم أداء كبير كما أنه فتيس رياضي.

استهلاك الوقود يصل ل 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

طول السيارة 4709 مم مع عرض 1827 مم والارتفاع 1432 مم.

وزن السيارة يصل إلى 1450 كيلو جرام.

حجم خزان الوقود 60 لتر.

تأتي ب 6 وسائد هوائية.

الفرامل مانعة للانزلاق من نوع APS.

تدعم نظام الأندرويد والآبل.

مرايات كهربائية مع إمكانية تشغيل السيارة من على بعد.

مخرج USB.

مميزات بي ام دبليو i320

مدعمة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 8.8 بوصة.

تأتي ب 10 مكبرات صوتية.

يوجد كاميرا خلفية عالية الجودة مع حساسات ركن.

تأتي بشاشة حجم 5.7 بوصة في مكان لوحة العدادت.

الجنوط رياضية 17.

الكراسي مصنوعة من الجلد.

مدعمة بنظام الجر الخلفي مما يعطي قوة كبيرة للسيارة.

إمكانية تحديد موقع لشركة بي أم دبيلو في حالة حدوث عطل ما في السيارة.

أسعار بي ام دبليو i320

سوف نذكر إليكم سعر السيارة بي ام دبليو موديل i320 في السوق العربي، وهي كالتالي: