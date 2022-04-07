نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات التي يتساءل عن كل تفاصيل مواصفاتها وأجزائها الداخلية العديد ممن يرغبون في الشراء لها حيث تعتبر واحدة من السيارات التي تمتاز بقوة عبورها على مختلف الطرق، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن كل ما يتواجد بالسيارة من أهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من السيارات والتي تتواجد أيضا بالسوق المحلية وفي منافسة قوية جدا مع شاحنة كيا، وسنقدم أهم المعلومات السعرية الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج تعتبر من بين أبرز أنواع الشاحنات من نمط السيارات الرياضية ويطلق عليها السيارة suv التي يعرف عنها تعدد الاستخدام فهي الأكثر تميز، والتي تعتبر واحدة من أكثر السيارات ذات أنماط القيادة التي تتعدد يختار من يقودها أنسب نمط بالنسبة لها ومن بين تلك الأنماط للقيادة نمط كومفورت، تمتلك السيارة عدد من المواصفات من بينها ما يلي:

أهم المواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

المواصفات في السيارة كيا سبورتاج 2022 فريدة ومن أبرزها ما يأتي:

السيارة تبلغ من الطول حوالي ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

متوفر في السيارة أيضا الجنوط بالمقاس خمسة عشر بوصة.

المحرك بالسعة مائة سبعة وسبعين حصان.

المحرك ثلاثي الاسطوانة.

متواجد بالسيارة ناقل الحركة أوتوماتيك.

أهم المميزات في سيارة كيا سبورتاج 2022

أهم تلك المميزات المتواجدة بالسيارة من هذا النوع ما يلي:

تصميمها متميز، وعضلي وهذا ما يجعلها أكثر مقاومة لمشاق الطريق.

متوفر المكابح التي تمنع تماما الانغلاق.

تعمل قوة الكبح بخاصية إي بي إس.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج ذات فئات عديدة ومختلفة، ولذلك تتواجد السيارة بأكثر من فئة سعرية وهو ما يجعلها تكون الأبرز من بين أنواع الشاحنات الموجودة بالسوقين المحلي والعالمي، وفيما يلي نوضح المزيد عن الأسعار حيث أن السيارة للفئة الأولى 1 بسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال، ومن الفئة الثانية 2 يصل السعر للقيمة المالية مائة وخمسة ألف ريال بينما السعر للسيارة كيا سبورتاج 2022 للفئة الثالثة 3 حيث أن السعر يصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال.