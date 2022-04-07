30 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات عالية وإمكانيات اقتصادية ذات كفاءة عالية

30 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات عالية، من أهم الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك أكبر سوق في تجارة السيارات بين العديد من الدول العربية، ويوجد به أنواع متنوعة من السيارات منها السيارات الرياضية الراقية ومنها السيارات الاقتصادية، بما بعمل على تلبية كافة الاحتياجات لكافة المستويات من قبل محبين السيارات، ومن الممكن القيام بشراء أسعار باهظة، وأيضاُ سيارات رخيصة، ونحن سوف نتعرف على باقة متنوعة من السيارات الرخيصة بالسعودية.

30 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة في السعودية

يوجد أنواع عديدة من السيارات التي يتم تداولها بأسعار رمزية منها الآتي:

سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية

تعتبر سيارة ميتسو بيشي ميراج بالسعودية من الخيارات المثالية التي يتم البحث عنها العديد من الأشخاص.

حيث أنها مزودة بمحرك يعمل بقوة 77 حصان ويوجد لديها القدرة الكبيرة في تسارع 170 كم/ ساعة في غصون ثواني.

من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، كما أن يوجد بها ناقل حركة أتوماتيك.

أما بالنسبة لسعر السيارة فهي متوفر في السوق السعودي بسعر يبلغ نحو 30 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان الصيني في السعودية

تنتمي هذه السيارة لقائمة أرخص أنواع السيارات العملية في المملكة العربية السعودية.

فهي من إصدارات الشركة اليابانية ولها خبرة طويلة في مجال صناعة أنواع متنوعة من السيارات الاعتمادية.

وبالرغم من أن سعرها اقتصادي ولكنها تحمل العديد من المميزات فلها قدرة كبيرة على إنتاج قوة 99 حصان من خلال محركها القوي.

إلى جانب أن السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، والعديد من التكنولوجيا الحديثة ووسائل الترفيه المتنوعة.

تتوفر سيارة نيسان الصيني في المملكة العربية السعودية بسعر يبلغ نحو 45 ألف ريال سعودي.

سيارة إم جي 360 في السعودية