نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم.. بأقل من 700 ريال شهريا تقسيط تويوتا برادو 2022 الجديدة في اسواق السعودية علي 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض الموسم.. بأقل من 700 ريال شهريا تقسيط تويوتا برادو 2022 بالتأكيد لا تصدق هذا، ولكننا نؤكد لك أن مجموعة عبد اللطيف تقدم هذا العرض لك بصورة خاصة، حيث تمنحك الفرصة لشراء بالأجل، وهذا العرض متاح خصيصًا لسيارة تويوتا برادو الموديل الأحدث لعام 2022، والغنية عن التعريف بأدائها وقوتها، فهي اليابانية التي تقدم أفضل فئات السيارات.

عرض الموسم بأقل من 700 ريال شهريا تقسيط تويوتا برادو 2022

مجموعة عبد اللطيف كعادتها تقدم عروض تتميز عن كل عروض معارض السيارات، وتتفوق عنها، حيث:

يتيح لك هذا العرض الشراء بالقسط، والموديل الممتاز من تويوتا برادو.

قيمة القسط ستكون في حدود 650 ريال لا غير، وتستطيع التحدث بشأن القسط والفائدة مع الموظف في المعرض.

يمكنك الدفع الآجل بامتداد 5 سنوات، أي 60 شهر.

مواصفات تويوتا برادو 2022 الجديدة

استمتع بسيارتك الجديدة، وأعرف كل ما يخص تفاصيلها لتتأكد من أنها المناسبة لطموحك، حيث:

تمتد السيارة بطول 4 أمتار، بينما من جهة العرض فهي لا تتخطى متر، ولذلك فهي أنيقة وجذابة.

بخصوص الارتفاع فهو يصل حتى متر، و830 مللي، وتمتلك قاعدة للعجلات بطول 2 متر، و7 ملم.

تتميز بقوة عالية ومحرك مميز، حيث أن سعة موتورها 2800 c c.

القوة التي تقدمها لك السيارة توازي 201 حصان، مع عزم دوران 500 لكل متر واحد.

الجنوط 17 بوصة، ومن الممكن أن تزداد لتصل إلى 20 في بعض الإصدارات.

السيارة مدعمة بإطار أمامي معلق عليه الشعار، وهو أنيق، وعريض الشكل يبرز جيدًا في المقدمة.

يمكنك ملء الخزان بحوالي 87 لتر من الوقود.

للسيارة نظام شامل متطور، ومواكب للقوة والحداثة المطلوبة.

مدعمة بقدرة ممتازة للدفع الرباعي.

كذلك تتمكن عبرها من الاستفادة من النظم الحديثة كالأندروبد أوتو وغيره.

يمكنك استخدام أنظمة الدخول الذكي، التي لا تفرض عليك الوصول إليها عبر المفاتيح.

محرك سيارة تويوتا برادو 2022

عرض الموسم بأقل من 700 ريال شهريا تقسيط تويوتا برادو 2022 ستركز على أهم مواصفات السيارة، وهو المحرك، حيث:

أضيف لهذه السيارة محرك 4000 سي سي، بقدرة 271 حصان، وهذا ما يتيح صنع 5600 لفة.

يتكون هذا المحرك من 6 أسطوانات، وهذا في موديل من السيارات.

بينما هناك موديل آخر بمحرك 2700 سي سي، يستطيع صنع 5200 لفة، وهذا بقوة 164 حصان، مع أسطوانات رباعية.

في إصدار ثالث من هذه السيارات نجد أن المحرك رباعي الأسطوانات، بحجم 2800 سي سي.

قوة المحرك في هذا الإصدار 201 حصان، ويمكنه عمل 3400 لفة.

الأمان في سيارة تويوتا برادو 2022

هي مجموعة العوامل التي تمكنك من الحفاظ على سيارتك من المخاطر، كالسرقة والحوادث وغيرها، حيث أن:

السيارة مزودة بوسائد هوائية مانعة للاصطدام، وذلك في مقاعد السيارة ككل.

هذه الوسائد متوفرة للركبتين كذلك، ولكنها في مقعد السائق فقط.

الستائر في السيارة من أصناف مميزة SRS، وتهدف لحماية المقاعد كلها.

هناك أجهزة استشعار تعرض المعلومات على شاشة في الأمام، وهي تلتقط المعلومات من كل نواحي السيارة.

أحدث نظام للمكابح، وهي تصمم في إصدارات بنظام ABS، وأيضًا EBD.

للسيارة تحكم متطور لجر العجلات، لضبط الحركة وتقديم أفضل أداء.

تقسيط تويوتا برادو 2022 الجديدة

هناك طريقة محددة للشراء بالتقسيط، ليتمكن مريديها من الاستفادة منها بسلاسة، حيث أن:

السعر في السوق يبدأ من 143 ألف ريال فقط بدون الضرائب.

مع احتساب الضريبة سيصل السعر الكلي إلى 206.809 ريال.

يمكن تحصيل القسط على مدة تصل حتى 5 سنوات.

ستدفع شهريا فقط 650 ريال، مع دفعة أولى تقدر ب 86.718 ريال.

الدفعة الأخيرة بالقسط تقدر ب 56.406 ريال فقط.

نسبة الفائدة السنوية على السيارة 17٪.

ادفع 650 ريال وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة ليس من الأخبار المستغربة، فقد اعتدنا منذ فترة تقديم عروض متميزة من مجموعة عبد اللطيف، لذلك لا تتردد واذهب لشراء السيارة التي تحلم بها.