38 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات في السعودية بمكونات اقتصادية وذات كفاءة عالية

38 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات في السعودية بمكونات اقتصادية، يقبل ألاف المواطنين على محركات بحث جوجل في المملكة العربية السعودية، عن أنواع السيارات الاقتصادية، والتي تأتي بسعر رخيص والتي تكون مناسبة لفئات الدخل المتوسط، مع مراعاة ن تتمتع بمواصفات تجعلها عملية ولا يوجد بها الكثير من العيوب، فإذا كنت واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن سيارات رخيصة وتتمتع بمواصفات جيدة، فحرصنا على أن نعرض عليكم اليوم مجموعة متنوعة من أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية.

38 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات

يوجد العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار منخفضة وموديلات جديدة من بينها الآتي:ـ

سيارة رينو سيمبول في السعودية

هذه السيارة تنتمي لقائمة أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أن سعرها يبدأ من 38.900 ريال سعودي.

من مواصفات هذه السيارة التصميم الفرنسي الراقي والحديث، ويميل له فئة كبيرة من الشباب.

السيارة مزودة بمحرك قوي ينتج عنه قوة 102 حصان، كما أنه يعمل على أقصى سرعة 180 كم/ ساعة.

سيارة جي إيه سي 3 في السعودية

إذا كنت ممن يرغب في الحصول على سيارة عائلية تتميز بمساحة كبيرة للغاية، ويشعر الراكبين بها بالراحة التامة.

فإن تعتبر سيارة جي إيه سي الاختيار الأول لذلك الفئة، حيث أنها تجمع بين الأسعار الاقتصادية والكفاءة العالية في الأداء.

ذلك السيارة تأتي بمحرك قوي يعمل بقوة 120 حصان، والسرعة القصوى للسيارة تبلغ نحو 175 كم/ ساعة.

كما أنها من بين السيارات العملية جداً المميزة، ومن بين السيارات الاقتصادية وتوفر بدرجة كبيرة باستهلاك الوقود.

أما بالنسبة لسعر سيارة جي إيه 3 بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين، 48 حتى 54 ألف ريال سعودي.

وقد نالت السيارة على شهرة واسعة بسوق السيارات.

سيارة هافال الصينية في السعودية