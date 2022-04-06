نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كيا سيراتو تعد من السيارات الأكثر حداثة والتي قد زاد الطلب عليها بالمملكة السعودية، لأن بها مواصفات متميزة، وتعتمد أسعار هذه السيارة على تلك المواصفات، فهي جديدة كلياً يعشقها محبي السيارات، ولذلك فإننا خصصنا لكم هذا المقال حتى نتحدث عن سعر ومواصفات سيارة كيا سيراتو وجميع التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

سعر سيارة كيا سيراتو

إن سيـارة كـيا لها فئات ثلاثة رئيسية، والأسعار تكون مختلفة طبقاً للمواصفات، وإليكم أسعار كـيا سـيراتو وهي كالآتي:

سيارة كـيا سـيراتو Base السعر حوالي 250 ريالاً سعودياً.

سياره كـيا سـيراتو توب السعر 200 ريال سعودي

كـيا سـيراتو 0 IMPI يمكنك أن تحصل عليها بسعر 85.259 ريالاً سعودياً.

مواصفات سيارة كيا سيراتو

إن السيارة جي تي لها محرك ذو سعة 2.0 توربو السعة حوالي 1.6 لتر، ولها إضافات وهي كالآتي:

نظام التعليق والتوجيه الرياضي.

التعليق الخلفي المتعدد الوصلات.

جنوط ألمنيوم له مقاس 18 بوصة.

نظام الصوت له ثمانية مكبرات.

عادم السيارة أيضاً مزدوج.

العجلة القيادية الفاخرة والمكسوة بالجلد.

الدخول والتشغيل يكون دون استخدام مفتاح.

مقاعد تم فرشها بجلد فاخر.

التدفئة للمقاعد الأمامية.

مميزات سيارة كيا

توجد الكثير من المميزات الخاصة بسيارة كـيا سـيراتو تلك التي يريد دائماً امتلاكها الجميع لما بها من مميزات متعددة وهي كالآتي:

يتم التحكم بالمناخ الثنائي بالمنطقة.

لها مرآة كهربائية خلفية.

بها أيضاً فتحات تهوية خلفية.

عجلات فولاذية ذو قياس 16 إنش.

نظام ملاحة من خلال الأقمار الصناعية.

مرايا خارجية بالسيارة تكون قابلة للطي.

الكاميرا الخفية متواجدة مع حساسات للركن الأمامي والخلفي.

محركات سيـارة كيـا

إن سياره كيا لها محركين تناسب كافة الاختيارات فمعظم الموديلات بها محرك ذو سعة 2.0 لتر، وأربعة اسطوانات القوة 112 كيلو واط، دوران 192 نيوتن، ويأتي المحرك وله اقتران إما بالناقل اليدوي ذو ستة سرعات أو حتى إن كان اتوماتيكي ست سرعات، فالطراز سبورت بلس له ناقل حركة أوتوماتيكي، أما جي تي فلها محرك رباعي السعة 1.6 لتر وتعمل بشاحن توربيني له قدرة إنتاج حوالي 150 كيلو وات، مع اثنين 65 نيوتن والمحرك مقترن بالناقل الأوتوماتيكي المزدوج ذو السبع سرعات.