اسعار سيارات تويوتا راش 2022 في السعودية وأهم مميزاتها

إن سيارة تويوتا راش من الموديلات اليابانية العملاقة، ولها محبين بكافة أسواق المملكة السعودية والخليج عامة، لأن بها مواصفات ممتازة وإمكانيات عالية، ولقد كثر البحث عنها بمحركات البحث المتعددة، عن اسعار سيارات تويوتا راش 2022 ولذلك فنحن خصصنا لكم هذا المقال للتحدث عن هذا الأمر.

اسعار سيارات تويوتا راش 2022

زادت التساؤلات عن الأسعار الخاصة بالسيارات تويوتا راش 20 22 والحقيقة وراء ذلك، بأن شركة تويوتا قامت بتوفير فئتين من السيارات ولكل فئة سعر وفقاً للإمكانيات والرفاهيات المتواجدة بالسيارة، وإليكم أسعار السيارة وهي كالآتي:

تويوتا راش فول اوبشن السعر لهذا الاصدار 71 ألف ريالاً سعودياً وهو ما يعادل 17,000 دولاراً أمريكياً.

سيارة تويوتا راش هاى لاين السعر 76,000 ريالاً سعودياً تعادل 18500 دولاراً أمريكياً.

مميزات تويوتا راش 2022

بعد ذكر أسعار سيارة تويوتا راش سنقدم لكم الآن مميزات السيارة وبعض مواصفاتها لكلا الإصدارين التي قد وفرتهم الشركة اليابانية تويوتا وإليكم المميزات وهي كالآتي: