نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات تويوتا راش 2022 في السعودية وأهم مميزاتها في المقال التالي
إن سيارة تويوتا راش من الموديلات اليابانية العملاقة، ولها محبين بكافة أسواق المملكة السعودية والخليج عامة، لأن بها مواصفات ممتازة وإمكانيات عالية، ولقد كثر البحث عنها بمحركات البحث المتعددة، عن اسعار سيارات تويوتا راش 2022 ولذلك فنحن خصصنا لكم هذا المقال للتحدث عن هذا الأمر.
اسعار سيارات تويوتا راش 2022
زادت التساؤلات عن الأسعار الخاصة بالسيارات تويوتا راش 20 22 والحقيقة وراء ذلك، بأن شركة تويوتا قامت بتوفير فئتين من السيارات ولكل فئة سعر وفقاً للإمكانيات والرفاهيات المتواجدة بالسيارة، وإليكم أسعار السيارة وهي كالآتي:
- تويوتا راش فول اوبشن السعر لهذا الاصدار 71 ألف ريالاً سعودياً وهو ما يعادل 17,000 دولاراً أمريكياً.
- سيارة تويوتا راش هاى لاين السعر 76,000 ريالاً سعودياً تعادل 18500 دولاراً أمريكياً.
مميزات تويوتا راش 2022
بعد ذكر أسعار سيارة تويوتا راش سنقدم لكم الآن مميزات السيارة وبعض مواصفاتها لكلا الإصدارين التي قد وفرتهم الشركة اليابانية تويوتا وإليكم المميزات وهي كالآتي:
- إن السيارة لها تصميم الخارجي رائع ومميز إذا ما تم مقارنتها بالجيل السابق للسيارة، فان موديل قد أصبح أنيقاً بالشكل الأكثر وملفت للنظر والموديل الخاص بتويوتا راش به مصابيح أمامية بزاوية. والمصابيح الخلفية العريضة وليس هذا فقط بل أن هناك عرض الشبابيك الأمامية والمظهر الجانب المكسيكي باللون الأسود بالإضافة إلى لمسات جمالية كثيرة.
- سيارة تويوتا راش لها مساحة داخلية كبيرة وواسعة لأن بها قاعدة عجلات عريضة يبلغ قطر الواحد منها 68 متر حتى توفر المساحة الداخلية الكبيرة للأشخاص بداخلها.
- كما أن السيارة لها صف مقاعد اضافية وهذا للعائلات الكبيرة، حيث أن عدد المقاعد حوالي 7 مقاعد على ثلاث صفوف، وبالنسبة للصف الأخير يكون مرناً أكثر لكي تتمكن من طيه وتستفيد من المساحة التخزينية الإضافية بالسفر والرحلات.
- السيارة لها أيضاً عدادات مشتركة منها المحرك وعداد السرعة وبها شاشة عرض للمعلومات بمنتصف العدادات، تقوم بعرض استهلاك الوقود.
- السيارة تعطي رؤيه مميزه للأشخاص الجالسين بالمقاعد القيادية وتعطي للسائق زاوية للرؤية الخارجية ممتازة، وتوفر زجاج أمامي ذو موضع ذكي حتى ترى الأعمدة الجانبية، والرؤية أيضاً من النوافذ التي على الجانب تكون واضحة بشكل كبير
- إمكانية التغيير للسيارة عبر القيام بالضغط على فراملها ودفع المفتاح التغيير للمحرك، ويمكنك أيضاً أن تقوم بإيقاف التشغيل من خلاله.
- السيارة لها نظام تحكم مناخي يمكنك أن تعتمد عليه وبها مكيف هواء أوتوماتيكي يحافظ على التبريد بكافة أجزاء السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار سيارات تويوتا راش 2022 في السعودية وأهم مميزاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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