سيارات تويوتا مستعملة بسعر رخيص في السعودية تبدأ بـ8 الآف ريال كورولا افانزا يارس

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سيارات تويوتا مستعملة بسعر رخيص ، نقدم سعر سيارات تويوتا مستعملة بسعر منخفض في أسواق المملكة السعودية، حيث تعد سيارات TOYOTA من السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة داخل المملكة ويتهافت عليها الكثير من العملاء والمُستهلكين بفضل مواصفاتها القياسية والاعتمادية بالإضافة إلى سعرها المنافس الذي تتنافس به مع سيارات رائدة ذات أسعار باهظة تمتلك نفس المواصفات ونفس الفئات، سنعرض أشهر سيارات تويوتا مستعملة بسعر مخفض وبحالة جيدة وممتازة. سيارات تويوتا مستعملة بسعر رخيص تويوتا أفانزا موديل 2003 مستعملة تأتي افانزا 2003 بسعة محرك 1600 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك وقوة 96 حصان رباعي الأسطوانات دفع أمامي.

السيارة داخليًا وخارجيًا ممتازة.

تحتوي على نظام ملاحة كامل والمقاعد مهيئة كهربائيًا، والنوافذ والمرايات كهربائية، كاميرا مراقبة خلفية وشاشة أل سي دي خلفية والإطارات ذات كفاءة عالية وإطارات للطرق الوعرة، والمقاعد رياضية.

سعر تويوتا افانزا مستعملة 8 الاف ريال سعودي. تويوتا كورولا موديل 2012 مستعملة سعة محرك كورولا 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات بقوة 130 حصان، متطابقة مع المواصفات الأوروبية.

السيارة بها تلف بسيط وشقوق بسيطة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية وأنظمة حماية كاملة كنظام مانع انغلاق الفرامل وانذار مانع السرقة ومساعد فرامل بالإضافة إلى حزام أمان في الأمام، المكيف يدوي وراديو وبلوتوث ومشغل سي دي.

سعر تويوتا كورولا مستعملة 13 ألف ريال سعودي. تويوتا يارس موديل 2014 مستعملة تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ويقدر بسعة 1500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وقوة حصان 110 وأقصى دوران عزم 136 نيوتن/ متر.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية ونظام مانع انزلاق الفرامل ومساعد فرامل والتوزيع الإلكتروني للفرامل والتحكم في ثبات السيارة، وانذار ضد السرقة، مع إمكانية عرض مراقبة ضغط الإطارات، يوجد مقبس أمامي والمكيف يدوي وراديو وبلوتوث ومشغل ام بي ثري ومشغل سي دي.

سعر تويوتا يارس مستعملة 19 ألف ريال سعودي. تويوتا كورولا موديل 2013 ليمتد مستعملة سعة محرك السيارة 1600 سي سي مع ناقل حركة يدوي دفع أمامي رباعي الأسطوانات بقوة 134حصان.

حالة السيارة ممتازة.

تحتوي السيارة على ميزة الدخول بدون مفتاح ، ونظام حماية كامل ومكيف قوي ومدعم ام بي ثري وراديو وعجلة قيادة معززة أليًا، والنوافذ والمرايات كهربائية والجنوط المونيوم وزر تشغيل، ومشغل أسطوانات ومدخل AUTO.

، ونظام حماية كامل ومكيف قوي ومدعم ام بي ثري وراديو وعجلة قيادة معززة أليًا، والنوافذ والمرايات كهربائية والجنوط المونيوم وزر تشغيل، ومشغل أسطوانات ومدخل AUTO. سعر تويوتا كورولا مستعملة 17 الأف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بسعر رخيص في السعودية تبدأ بـ8 الآف ريال كورولا افانزا يارس - ثقفني

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