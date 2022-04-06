أرخص سيارات مستعملة للتنازل بالسعودية بدون رسوم نقل ملكية

أفضل سيارات مستعملة للتنازل بالسعودية بدون رسوم نقل ملكية، الكثير من الأشخاص يرغبون في شراء والحصول على سيارة من دون رسوم أو دفع مبالغ مالية عن طريق التنازل عن سيارته ويكون ذلك في الغالب عبر بنوك وخاصة بنك الراجحي الذي يسهل لعملاءه الحصول على سيارة التي يرغبون بها بدون رسوم وتعقيدات، قيمة القسط يكون بسيط ومدة القسط على حسب الحالة فتابعونا معنا أرخص سيارات مستعملة للتنازل بالسعودية.

سيارات مستعملة للتنازل بأسعار مخفضة بالسعودية

يتوفر للتنازل سيارة تشارجر موديل 2019 تم استخدامها 2020 سيارة موديل تشارجر دودج، من مواصفاتها عداد الممشى يتعدى 83.000 كيلو متر، وأما عن مزايا الأخرى فهي:

ناقل الحركة اوتوماتيك. السيارة 8 سرعات. سيارة من نوعية الدفع الخلفي. تعمل بقوة 292 حصان بعزم دوران 353 نيوتن. مقعد السائق كهربائي بأكثر من وضعيه. نظام الصوت يعمل 6 سماعات. تشغيل عن بعد تحكم ثنائي. دعم فرامل لعدم للانزلاق. وسائد هوائية أمامية وجانبية. لون السيارة اسود.

سيارة للتنازل مستعملة طريقة السداد

للتنازل على بنك البلاد قيمة الدفعة الأولى 10.000 ريال سعودي. عدد الأقساط المطلوب سدادها 40 قسط. قيمة القسط الشهري 1.476 ريال سعودي. الأقساط التي تم سدادها 20 قسط. المبلغ المتبقي 93.222 ريال سعودي. قيمة الدفعة الأخيرة 34.182 ريال سعودي.

سيارة للتنازل هيونداي النترا للتقبيل موديل 2020

السيارة للتنازل أو للتقبيل موديل 2020 حالة مستعملة نوع وقود بنزين، قير أوتوماتيكي، عداد الممشى يتعدى 120.000 كيلو متر للتنازل من بنك الراجحي، السيارة نظيفة جدا لا يوجد بها أي خدوش أو عيوب.

سيارة هيونداي النترا للتقبيل بنك راجحي

بالنسبة لسعر وسداد أقساط السيارة فإنه يبلغ نحو الأقساط التي تم سدادها 28 قسط وباقي على ثمنها 32 قسط. ويوجد على السيارة دفعة أخيرة تبلغ نحو 22 ألف ريال سعودي، التواصل عبر رقم 0554533225.

سيارة هونداي سوناتا موديل 2021 للتنازل نص فل

معروض للتنازل سيارة هوندا موديل 2021، القير أوتوماتيك الوقود البنزين، التنازل عبر بنك الراجحي، السيارة بحالة جيدة حيث يوجد بها مزايا كثيرة.

عداد الممشى لها يبلغ نحو 46572 ألف كيلو متر. محرك السيارة 2500 سي سي. ميزة المحرك 4 سلندر بنزين. سيارة جير أوتوماتيك. سيارة دفع أمامي. سقف السيارة بانوراما. جنوط السيارة مقاس 18 بوصة.

معلومات تنازل سيارة هوندا في بنك الراجحي