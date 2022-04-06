نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جي كلاس 2022 Mercedes G-Class في السعودية ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة جي كلاس 2022 من السيارات الممتازة التي يبحث عنها الكثيرين بها منذ أن أعلن عن الإطلاق لنسخة جديدة من العلامة التجارية مرسيدس جي كلاس بالمملكة السعودية، فأصبح الكثيرين يبحثوا عن مواصفات تلك السيارة والسعر الخاص بها داخل المملكة السعودية، ولذلك قمنا بالبحث عن كافة المعلومات عن تلك السيارة المتميزة، وعبر هذا المقال سنقدم لكم سعر جي كلاس 2022.

سعر جي كلاس 2022

لقد أكد الوكلاء التابعين لمرسيدس بالمملكة السعودية بأن جي كلاس سيكون لها 34 لون، وجميع الألوان لها نفس السعر، حيث يبدأ سعرها من 502.785 ألف ريالاً سعودياً، كما أن جي كلاس تقدم للمشتركين السيارة الجديدة بمواصفات متعددة ومتميزة، ومنها المصابيح الأمامية، الوضع الخاص بالدفع الرباعي، وهناك مقبس أمامي 12 فولت، ومعهم نظام لكشف الحركة، ويختلف سعر السيارة وفقاً لمواصفات المحرك، وإليكم السعر وهو كالآتي:

سعر السيارة مرسيدس بنز 785 أي حوالي 134.079.54 دولاراً أمريكياً.

سيارة مرسيدس جي كلاس الموديل 691.994 ريالاً أي حوالي 184.536.60 دولاراً أمريكياً.

مواصفات مرسيدس جي كـلاس

إن جي كلاس من أهم الموديلات المتميزة الشهيرة، حيث أنها من فئة السيارات ذات الدفع الرباعي الفخمة بالعالم، تلك التي أطلقتها مرسيدس لكافة محبيها الذين يريدون امتلاك سيارات متميزة لها جودة قيادة عالية، كما أن لديها مقصورة للركاب كنظام ترفيهي ممتاز، واسعة تناسب الطرق الوعرة، يمكنك المرور بها داخل المياه المتواجدة بالطرقات والممرات والصخور بسهولة، وبها ثلاث صفوف مقاعد وهي من الموديلات القليلة بفئتها المساهمة بالمنافسة على التعامل مع كافة الظروف الصعبة.

حيث أن سيارة جي كلاس تستوعب خمسة أشخاص وبإمكانك أن تعدل المقاعد الأمامية بكل سهولة وبشكل كهربائي، مقاعد السيارة تم فرشها بجلد الناعم وتشطيبات خشبية مثالية بالنسبة لعجلة القيادة فهي قابلة للتعديل أيضاً كهربائياً بطريقة قياسية، وجميع الأشياء الخاصة بالمقاعد تكون مبطنة، المساحة رحبة وهذا ما جعل السيارة تكون مريحة للغاية خلال الرحلات الطويلة وبإمكانك استخدامها في أكثر من غرض.

بها حجارة للشحن 38.1 قدم متواجد خلف المقعد بالصف الثاني وبإمكانك أن تطوى المقعد للقفل أما عن الأرضية فمساحتها 68.6 قدم، وباب صندوق الأمتعة مفتوح من الجانب وليس للأعلى، ولذلك فهي توفر الاستخدام الخاص بالمساحة وهي الأكثر شيوعاً والأسرع على الإطلاق.