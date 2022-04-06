شوفوا الوحش الجديد ... سيارة تويوتا هايلكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول لا تشبهه أي من الموديلات السابقة

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سيارة تويوتا هايلكس 2022 مواصفاتها، بعد أن أعلنت شركة تويوتا اليابانية أيقونة السيارات العريقة والتي له تاريخ عريق بمجال صناع السيارات المتنوعة، عن طرح الإصدار الجديد المعدل لسيارة تويوتا هايلكس في جميع الأسواق سواء كانت المحلية أو الأسواق العالمية، وهذا طبقاً لما كشف عنه وكلاء تويوتا، كما أنها واحدة من بين الإصدارات التي يتم تقديمها من قبل شركة تويوتا اليابانية وسوف نتعرف اليوم عن ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات. سيارة تويوتا هايلكس 2022 مواصفاتها السيارة تتكون من عجلات رياضية بحجم كبير مزودة بجنوط عريضة متينة وقوية تأتي بتصميم هندسي راقي.

تحتوي على شبكات أمامية يوجد بها العديد من فتحات هوائية تجعلها سلسة للغاية بالتعامل للحركة الديناميكية في توزيع الهواء.

يحيط بها لمسات بسيطة من مادة الكروم اللامع بالإضافة لوجود مصابيح تعمل ضد الصباب المتواجدة بجوار الصادم الأمامي.

كما أن السيارة تدعم وجود مصابيح أمامية بشكل انسيابي له أطلالة بارزة وحادة مثل العدو.

أما بالنسبة للمصابيح الخلفية تدعم العمل بخاصية إضاءة الليد للرؤية خلال الضباب والنهار.

هذا الإصدار من السيارة بتميز بأنه رباعي الأبواب وذات كابينة ثنائية، مع وجود صندوق خلفي يستوعب العديد من الأغراض المتنوعة.

كما أن سيارة تويوتا هايلكس 2022 مزودة بمرأيات جانبية مزينة بشرائط الليد، إلى جانب وجود مجموعة من التقنيات الفنية المميزة منها حساسات لهطول الأمطار والإضاءة. مميزات سيارة تويوتا هايلكس 2022 سوف يتم طرح سيارة تويوتا هايلكس 2022 بالإصدار جديد بمحركات بنزين رباعي الأسطوانات.

وذات سعة 2700 سي سي، ويولد عنه قوة تقدر بنحو 166 حصان.

كما أن المقصورة الداخلية للسيارة فريدة جداً، فهي تتميز بمساحة كبيرة تستوعب الكثير.

إلى جانب احتوائها على الكثير من التقنيات التي تساعد القائد، حيث أنها تتمتع بوجود حركات متعددة المهام.

تحتوي على شاشة ملونة تعمل بتقنية اللمس للقيام بعرض الوسائط الكثيرة وأيضاً الخرائط. أسعار سيارة تويويا هايلكس 2022 من المقرر أن يبدأ سعر سيارة تويوتا هايلكس لهذه الفئة بمبلغ 112.585 ريال سعودي، فيما يعادل 485 ألف جنيه مصري.

أما الفئة الثانية يبلغ سعرها نحو 48.807 ريال سعودي. عمر شويل - جدة شوفوا الوحش الجديد ... سيارة تويوتا هايلكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول لا تشبهه أي من الموديلات السابقة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوفوا الوحش الجديد … سيارة تويوتا هايلكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول لا تشبهه أي من الموديلات السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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