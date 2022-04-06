نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 ومميزاتها وأسعارها ومواصفاتها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عنمواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتناولها بالتفصيل حيث أن الكثير من الراغبين في الشراء للسيارة يرغبون في التعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وكل ما يتوفر بها من التجهيزات الأساسية والمواصفات، والتي من الممكن أن تزيل صعوبات الطريق باستغلالها ومن خلال تلك المقال نوافيكم بعرض أهم المواصفات التي تخص تلك السيارة المتميزة، والتي لها العديد من السمات الأساسية والتي قد جعلتها متميزة عن بقية الأنواع من الشاحنات

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

المواصفات والأسعار التي تتعلق بالسيارة ميتسوبيشي باجيرو تعد من بين المعلومات والتي يجب أن يكون كل شخص على علم تام بها، ومن خلال تلك المقالة نعرض أهم ما تتسم به تركيبات السيارة الداخلية وكل ما تحتويه من الخصائص الميكانيكية المتميزة، وفيما يلي المزيد من المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما سيجري عرضه بالنقاط القادمة:

السيرة تمتلك المحرك بالسعة ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

متوفر بالسيارة جنوط قياسه سبعة عشر بوصة.

القاعدة الخاصة بالعجلات طولها ملائم، وهذا ما يتيح القوة والثبات على أصعب الطرق.

القاعدة الخاصة بالعجلات طولها ملائم، وهذا ما يتيح القوة والثبات على أصعب الطرق. متواجد بالسيارة المحرك والذي قد وصل عزم درنه لثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفرة بمقصورة داخلية متسعة وهذا ما يتيح الراحة أثناء التواجد بها.

مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة تعد ممتلكة العديد من المزايا والتي من أهمها ما يلي:

تمتلك السيارة المنفذ من نوع إي يو إكس، ومنفذ يو إس بي.

متواجد بالسيارة شاشة نوع تاتش مقاس سبعة بوصة.

السيارة متوفرة أيضا بمكيف أوتوماتيكي.

عوامل الأمان في السيارة

تتوفر مجموعة من الوسائل التي تتيح الأمان على الطرق ومن أهم تلك الوسائل ما يلي:

متواجد بالسيارة نظام الكبح وفق نظام إي بي إس.

متوفر أيضا الوسائد الهوائية والتي تقلل أثر الاصطدامات وتحمي الركاب.

سعر السيارة بالأسواق

السيارة متوفرة في مختلف المعارض بالسوق السعودي بالسعر الذي يصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه بالسوق المحلية المصرية بينما قد وصل السعر لنفس الشاحنة بالمملكة السعودية لسعر ثلاثمئة ألف ريال.