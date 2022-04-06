بدون دفعة أولي وبدون مصاريف أدارية... اقوي عروض تقسيط هيونداي 2022 بفئات مختلفة من عبد اللطيف جميل

اقوي عروض تقسيط هيونداي 2022 بفئات مختلفة، تحاول شركة عبد اللطيف جميل دائما الإعلان عن أفضل عروض التقسيط لديها للسيارات الجديدة والمستعملة لتلبية رغبة جميع العملاء في المملكة العربية السعودية، ومن أشهر عروض التقسيط لديها عرض تقسيط سيارات هيونداي 2022 بفئاتها المختلفة اكسنت والنتر وكريتا وسوناتا وسنتافي، التي يمكن تقسيطها علي فترة طويلة وبقسط شهري بسيط يمكن العميل من تسديده بسهولة ونستعرض معكم تفاصيل العرض.

اقوي عروض تقسيط هيونداي 2022 بفئات مختلفة

توجد 5 فئات مختلفة من سيارة هيونداي 2022 شملها عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل وهي:

السيارة الأولى في العرض هي سيارة هيونداي اكسنت 2022 SMART التي يدفع العميل قسط شهري لها بقيمة 1084 ريال سعودي.

ولا توجد دفعة أولى حيث تدفع الشركة القسط الأول عن العميل، وتمتد فترة تسديد الأقساط حتى 60 شهر.

سيارة هيونداي النترا 2022 FLEET هي السيارة الثانية في العرض وقسطها الشهري يصل إلى 1404 ريال سعودي.

تسدد تلك أقساط علي 60 شهر ولا يوجد مقدم.

السيارة الثالثة في عرض تقسيط سيارات هيونداي هي سيارة هيونداي كريتا 2022 FLEET التي تصل مدة سداد الأقساط الخاصة بها إلى 60 شهر

وقيمة القسط الشهري 1411 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا 2022 FLEET هي السيارة الرابعة في العرض وقيمة القسط الشهري لها 1839 ريال سعودي

ولا يوجد مقدم وتسدد الأقساط على 60 شهر.

السيارة الأخيرة بالعرض هي سيارة هيونداي سنتافي 2022 SMART GL وقيمة قسطها الشهري 2200 ريال سعودي.

ومدة السداد 60 شهر.

مواصفات عرض تقسيط هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل

جميع سيارات هيونداي 2022 المشمولة بالعرض تسدد علي 60 شهر.

لا يوجد مقدم للحصول على عرض التقسيط.

لا توجد مصاريف إدارية.

تدفع الشركة القسط الأول عن العميل.

العروض رسمية بإشراف الهيئة الشرعية بالسعودية.

كيفية الحصول على عرض تقسيط سيارة هيونداي 2022