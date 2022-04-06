نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة عروض سيارات رمضان 2022 بالمملكة المقدمة من فورد الناغي للسيارات في المقال التالي
عروض سيارات رمضان 2022 تعتبر من أقوى العروض التي يمكن استغلالها، وشراء من خلالها أفضل الأشياء بأحدث الماركات، وبأفضل الأسعار، ومن ضمن العروض المتاحة في ذلك الشهر الكريم، عروض سيارات رمضان ٢٠٢٢، حيث تقوم العديد من شركات السيارات بتقديم العديد من العروض مع تقديم العديد من شتى المزايا، حيث التقسيط دون الحاجة إلى دفع فوائد، ولذا نقدم لكم من خلال موقعنا أهم العروض على السيارات.
عروض سيارات جيلي GEELY
عروض سيارات جيلي GEELY من أفضل العروض التي يمكن الحصول عليها، وفقا لرغبة العملاء، وتكون تحت ما يسمى صمم عرضك، حيث تكون النسبة في كل سنة 2.21 بالمائة، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم للإدارة أو الرسوم التمويلية، كما تقد عروض عند الدفع حيث يمكنك القيام بدفع أول قسط بعد مرور ما لا يقل عن 5 أشهر، عند شراء بعض السيارات التي قامت بتحديدها الشركة، وتكون النسبة السنوية نحو 11.44 بالمائة، كما تقوم أيضاً بتقديم المزيد من الخصومات عند القيام بدفع الأموال نقدياً.
عروض فورد الناغي للسيارات
تقوم شركة فورد الناغي للسيارات بتقديم المزيد من شتى العروض المميزة على السيارات دون الحاجة إلى دفع دفعة في الأول، أو حتى الحاجة إلى دفع هامش ربح، ومن أهم العروض التي تقوم بتقديمها الشركة ما يلي:
- تقدم الكثير من العروض على بطاريات السيارة، والأقمشة الخاصة بالفرامل، وغيرهم المزيد من قطع ومستلزمات السيارات بمختلف أنواعها وموديلاتها، من عام 2012 إلى عام 2017، ويعد من أهم ما يميزها ويجعل عدد كبير من العملاء يقبلون على الشراء منها دون قلق هو أنها تقوم بتقديم ضمان على منتجاته، حيث ضمان لا يقل عن سنة على أقمشة الفرامل، و3 سنوات على البطاريات للسيارات كما تقوم بتقديم خصم يبلغ نحو 30% لكافة المصطلحات الإضافية.
- تقدم كذلك العديد من العروض على بعض موديلات السيارات دون حاجة العميل إلى القيام بدفع أي مصاريف إضافية، وذلك مثل سيارة فورد f-150، سيارة إكسبلورر 2022، سيارة موستانج 2022، وغيرهم العديد من أنواع السيارات المختلفة بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم ضمان نحو خمس سنوات، وثلاث سنوات من أجل الصيانة.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض تكون سارية إلى نهاية الشهر أي حتى 31 من شهر أبريل الحالي لعام 2022.
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