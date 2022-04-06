تعرف على قائمة عروض سيارات رمضان 2022 بالمملكة المقدمة من فورد الناغي للسيارات

عروض سيارات رمضان 2022 تعتبر من أقوى العروض التي يمكن استغلالها، وشراء من خلالها أفضل الأشياء بأحدث الماركات، وبأفضل الأسعار، ومن ضمن العروض المتاحة في ذلك الشهر الكريم، عروض سيارات رمضان ٢٠٢٢، حيث تقوم العديد من شركات السيارات بتقديم العديد من العروض مع تقديم العديد من شتى المزايا، حيث التقسيط دون الحاجة إلى دفع فوائد، ولذا نقدم لكم من خلال موقعنا أهم العروض على السيارات.

عروض سيارات جيلي GEELY

عروض سيارات جيلي GEELY من أفضل العروض التي يمكن الحصول عليها، وفقا لرغبة العملاء، وتكون تحت ما يسمى صمم عرضك، حيث تكون النسبة في كل سنة 2.21 بالمائة، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم للإدارة أو الرسوم التمويلية، كما تقد عروض عند الدفع حيث يمكنك القيام بدفع أول قسط بعد مرور ما لا يقل عن 5 أشهر، عند شراء بعض السيارات التي قامت بتحديدها الشركة، وتكون النسبة السنوية نحو 11.44 بالمائة، كما تقوم أيضاً بتقديم المزيد من الخصومات عند القيام بدفع الأموال نقدياً.

عروض فورد الناغي للسيارات

تقوم شركة فورد الناغي للسيارات بتقديم المزيد من شتى العروض المميزة على السيارات دون الحاجة إلى دفع دفعة في الأول، أو حتى الحاجة إلى دفع هامش ربح، ومن أهم العروض التي تقوم بتقديمها الشركة ما يلي: