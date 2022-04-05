نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص عروض تقسيط رمضان..عروض تقسيط على سيارات كيا وتويوتا وهيونداي 2022 لمدة 60 شهر في المقال التالي

عروض تقسيط على سيارات كيا وتويوتا وهيونداي 2022 لمدة 60 شهر، تتنافس العديد من الشركات في طرح أفضل العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان الكريم وتحاول جميع معارض السيارات أن توفر موديلات عديدة للسيارات الحديثة وبأسعار تنافسية وتعد سيارات كيا وهيونداي وتويوتا وشيفروليه 2022 على رأس تلك السيارات المعروضة بتقسيط ميسر على خمس سنوات وأقساط شهريه في متناول يد كل مواطن سعودي. عروض تقسيط على سيارات كيا وتويوتا وهيونداي 2022 سوف نقدم لكم أكثر من عروض على تقسيط سيارة كيا وتويوتا وهيونداي 2022 عروض تقسيط لسيارة كيا 2022 تقدم شركه عبد اللطيف جميل افضل عرض تقسيط لسيارة كيا 2022

حيث يبدا القسط الشهري للسيارة كيا بيجاس 2022 LX من 919 ريال سعودي تسدد على 60 شهر ولا توجد أي دفعه مقدمة.

أما موديل سيارة كيا سونيت 2022 LX يدفع العميل اللي تقسيطها قسط شهري بمبلغ يقدر بنحو 1314 ريال على 60 شهر ولا توجد دفعة أولى.

أما الموديل الأخير بسيارة كيا ريو 2022 LX يبدأ قسطها من 1206 ريال سعودي على 60 شهر. عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 القسط الشهري لسيارة هيونداي النترا 2022 فليت يقدر بنحو 1404 ريال ويسدد على 60 شهر متتابعين بدون تسديد الدفعة الأولى.

القسط الشهري للسيارة هيونداي اكسنت 2000 22 سمارت يقدر بنحو 1084 ريال سعودي ويسددها العميل علي 60 شهر بدون تسديد أي دفعه أولى.

ويبلغ القسط الشهري للسيارة هيونداي اكسنت و202 سمارت بلس 1102 ريال سعودي ويدفع العميل الأقساط لمدة 60 شهر.

أما القسط الشهري للسيارة هيونداي سوناتا 2022 يجيء ل فيقدر بنحو 1839 ريال سعودي ويسدد على 60 شهر متتاليين.

وسيارة فئه هيونداي سوناتا 2022 سمارت يبدأ قسطها الشهري من مبلغ يقدر بنحو 1946 ريال يسددها العميل على 60 شهر.

أما سيارة هيونداي كريتا 2022 1.5 يقدر القسط الشهري لها بنحو 1411 ريال سعودي يدفعه العميل على 60 شهر. عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية يمكن الآن تقسيط سيارة تويوتا 2022 بموديلاتها المختلفة على 60 شهر كالآتي:

يقدر القسط الشهري للسيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس بنحو 1429 ريال سعودي.

ويبلغ القسط الشهري لسيارة تويوتا هايس 2022 جي ال اكس بنحو 1,432 ريال سعودي.

أما القسط الشهري للسيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس بالدفع الرباعي يبلغ نحو 1594 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي وأرخص عروض تقسيط رمضان..عروض تقسيط على سيارات كيا وتويوتا وهيونداي 2022 لمدة 60 شهر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي وأرخص عروض تقسيط رمضان..عروض تقسيط على سيارات كيا وتويوتا وهيونداي 2022 لمدة 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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