نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة رخيصة في السعودية وبحالة جيدة أسعار تبدأ بـ8500 ريال سعودي في المقال التالي

سيارات هيونداي مستعملة رخيصة ،تعد سيارات هيونداي من اشهر السيارات التي لها صيت عالي في جميع أنحاء العالم بشكل عام ولكن بشكل خاص فهي تنتشر في المملكة السعودية ولها إقبال شديد من قِبل العملاء والمُستهلكين بفضل محركاتها القوية ومقصوراتها الغنية بالتجهيزات الترفيهية والأمنية علاوة على أسعارها الاقتصادية التي لا تضاهي مواصفاتها المذهلة، ومن هذا الصدد سنعرض أرخص سعر لسيارات هيونداي في المملكة بحالة جيدة وممتازة على النحو التالي. سيارات هيونداي مستعملة رخيصة هيونداي أكسنت موديل 2012 مستعملة تأتي السيارة بسعة محرك 1400 سي سي، بقوة 107 حصان وقوة عزم دوران 135 نيوتن/ متر، رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة بها شقوق بسيطة على هيكلها.

تحتوي على طفاية حريق ووسائد هوائية وسنتر لوك، المقود كهربائي والنوافذ والمرايات كهربائية أيضًا، المكيف أوتوماتيك مع إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة قيادة معززة أليًا مشغل أقراص ليزرية ومدعم أم بي ثري.

سعر هيونداي اكسنت مستعملة 8500 ألف ريال سعودي. هيونداي سوناتا موديل 2005 مستعملة محرك سوناتا يأتي بسعة 2400 سي سي بقوة 166 حصان ومع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

السيارة من الداخل والخارج بحالة ممتازة.

تحتوي علة مكيف أوتوماتيك ومقود جلد كهربائي ونظام مانع انغلاق الفرامل ووسائد هوائية، والتحكم الديناميكي للثبات وميزة التحكم بالصوت على عجلة القيادة، وماسحات أستشعار وميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة 14 ألف ريال سعودي. هيونداي توسان موديل 2006 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك، نوع الدفع رباعي ب4 أسطوانات و 5 أبوابـ تأتي متطابقة مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة بها مكيف ونظام مانع انزلاق الفرامل وحساسات للركن والنوافذ والمرايات كهربائية، قفل مركزي مع عجلة قيادة معززة أليًا، نظام حماية كامل ونظام مثبت حركة.

سعر هيونداي توسان مستعملة 16 ألف ريال سعودي. هيونداي سوناتا موديل 2011 فول أوبشن مستعملة سعة المحرك 2500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي رباعي الأسطوانات.

السيارة بحالة ممتازة سواء في الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية.

تحتوي السيارة على مرايات ونوافذ كهربائية وجنوط المونيوم وحساسات للركن، وقفل مركزي وزر تشغيل مع إمكانية التحكم في ظروف الجو.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة 18 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة رخيصة في السعودية وبحالة جيدة أسعار تبدأ بـ8500 ريال سعودي - ثقفني

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