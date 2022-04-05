نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Toyota GR Corolla 2023 في السعودية والكويت والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة تويوتا اليابانية من الشركات التي تتميز بصناعتها للسيارات الفخمة ذات المميزات المثالية وقد أطلقت الشركة سيارة Toyota GR Corolla 2023 التي تعتبر من أسرع سيارات العام كما أن بها محرك يمتاز بسعة كبيرة يولد قوة عالية، واستطاعت السيارة أن تتنافس مع أكثر من فئة أخرى بل وتتفوق عليهم نظرا لما تتمتع به من مواصفات داخلية وخارجية تجعلها رائدة في سوق السيارات.

مواصفات تويوتا جي أر كورولا Toyota GR Corolla 2023

تتعدد مواصفات سيارة تويوتا جي أر كورولا 2023 حيث أن بها محرك ذو سعة 1.6 لتر يولد قوة 300 حصان كما أنها تقطع ما يقرب إلى 60 ميل في الساعة الواحدة، وتلك السرعة تجعلها الأفضل بين سيارات الهاتشباك، وتعتبر فئة تويوتا gr corolla من أسرع سيارات جيلها وأكثرهم أمانا إذ أن بها نظام حماية عالي الكفاءة.

مواصفات Toyota Gr Corolla 2023 من الداخل

تتمتع سيارة Toyota GR Corolla 2023 من الداخل بمواصفات تميزها عن الإصدارات السابقة لشركة تويوتا حيث أن بها وسائط متعة مثل الشاشة المتواجدة في منتصف السيارة ذات مساحة 12.3 بوصة إلى جانب مكبرات صوتية عالية الجودة، ويوجد بالسيارة نظام ملاحة وإنذار لمنع الصدمات لحماية الركاب بالإضافة إلى المقاعد المصنوعة من الجلد الفاخر والذي يغلف وحدات القيادة أيضا، كما نجد السيارة تأتي بفرامل ذاتية الغلق وهذا يجعل السائق أكثر راحة أثناء عملية القيادة مع وجود وسائد هوائية تحمي الركاب من مخاطر الحوادث.

مواصفات تويوتا جي أر كورولا 2023 من الخارج

تهتم شركة Toyota بإصدار فئات السيارات ذات الإطارات المميزة لذا تأتي تلك الفئة من تويوتا كورولا بمساحة إطارات 18 أنش مما يعطيها ثبات كبير وقوة في التحرك في المناطق الصعبة والصحراوية وتعتبر تلك السيارة من السيارات الرياضية المميزة، كما أن يوجد منها أكثر من لون على رأسهم الأبيض، وتمتاز السيارة بوجود زجاج كهربائي مميز وكاميرا خلفية لمتابعة الطريق، كما تشمل السيارة على مصابيح إضاءة عالية ومصابيح ضبابية تساعد في وضوح الرؤية للسائق.

سعر سيارة Toyota Gr Corolla 2023

يعتبر سعر السيارة مناسب بالنسبة للمواصفات المتعددة التي تمتاز بها حيث أن سعرها في السعودية يبلغ 112 ألف ريال سعودي بما يعادل 545 ألف جنية مصري، 109.665 درهم إماراتي ويساوي أيضا 9 ألاف دينار كويتي، وتعد من أفضل سيارات الهاتشباك التي أصدرتها شركة تويوتا مؤخرا لتنافس بها مختلف الفئات.