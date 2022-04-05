نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات رمضان 2022 “فورد الناغي وهافال وشيفروليه” بخصومات وتخفيضات هائلة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض سيارات رمضان يمثل كنز بالنسبة إلى من يحاول اقتناص فرصة للحصول على سيارة، وهذا حيث قامت كثير من الشركات الخاصة بالسيارات بتقديم وتوفير خصومات وعروض وتسهيلات سداد على بعض السيارات، بجانب توفير مزايا أخرى مثل التقسيط من دون مصاريف إدارية أو فوائد وهذا بمناسبة شهر رمضان الكريم، والجدير بالإشارة أن أكبر الشركات في المملكة أو في العالم عموماً هي من تقدم تلك التسهيلات والعروض، لذلك يريد الجميع أن ينتهز هذه الفرصة بالسؤال عنها والرغبة في التعرف عليها.

عروض سيارات رمضان

إن أسعار السيارات داخل الدول العربية أعلى من أي دولة تصنعها، وهذا بسبب الرسوم الجمركية وكذلك المصاريف الخاصة بالنقل والمصاريف الإدارية، واقتناص عروض الشركات الكبيرة على السيارات يمثل فرصة ممتازة من أجل شراء سيارة بشكل سهل وبسيط ومن دون تكاليف مرتفعة، وعروض السيارات بالنسبة إلى شهر رمضان الكريم 2022 تتمثل بالتالي:

عروض فورد الناغي

من دون مصاريف إدارية أو دفعة أولى ومن دون هامش ربح توفر فورد الناغي بعض العروض القوية على السيارات في المعارض والتي تتمثل بالتالي:

سيارة مستناج 2022 أو اكسبلور أو f-150 من دون مصاريف إضافية بضمان 5 أعوام وصيانة لفترة 3 أعوام.

العروض مستمرة إلى 31 أبريل 2022، ويمكن استعمال رقم الهاتف التالي 8001240218 من أجل الاستفسار عن طريقة التقسيط والعروض وغيرها من الأمور.

عرض على الأقمشة الخاصة بالفرامل والبطاريات وقطع الغيار الأخرى، وهذا بداية من موديل 2012 إلى 2017 بضمان 12 شهر بالنسبة إلى أقمشة الفرامل، و36 شهر بالنسبة للبطاريات، بجانب وجود خصم نسبة 30% على الإصلاح الإضافي.

عروض هافال

هافال تقدم عروض متعددة على السيارات تتضمن دراجو سبورت، سيارة اتش 9 كومفورت، جولين بيسك، وسيارة H6 بيسك، بجانب توفير إمكانية الشراء من خلال SNB أو مصرف الراجحي، وتلك السيارات من دون دفعة أولى وصيانة مجانية لمدة عام وخمس أعوام خدمات مساعدة طرق.

عروض شيفروليه

أن سيارات شيفروليه يفضلها عشاق السيارات، وتوفر الشركة عروض رمضانية على بعض الموديلات مثل تاهو وترفرس ويوكون وسوبربان وسيبرا وهذا من دون دفعة أولى، بالإضافة إلى أن الدفعة الأخيرة تمثل نسبة 35% فقط، والقسط الأول يكون بعد مرور 90 يوم ولا توجد أى مصاريف إدارية، وللتعرف على مزايا السيارات أو ما يخصها يمكن من خلال التوجه للمعرض الأقرب أو بالاتصال على الرقم التالي 8002442244.