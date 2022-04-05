نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات تويوتا رمضان 2022 بالتقسيط على 60 شهر وبدون تسديد دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العروض الخاصة بالسيارات خلال شهر رمضان تعد فرصة مثالية بالنسبة للكثيرين، يريدون اغتنامها، فلقد وفرت شركات السيارات بعض الخصومات على سيارات متعددة أصبحت أسعارها أقل من ذي قبل، وقدمت عروض وتسهيلات أمام الأشخاص تساعدهم في السداد، كما أنها أحسن وأسهل بشكل الأقساط التي يتم دفعها دون أن يكون هناك فوائد، أو حتى مصروفات إدارية وكل هذا بمناسبة إتيان شهر رمضان المبارك، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم عروض سيارات تويوتا رمضان.

عروض سيارات تويوتا رمضان

إن أسعار السيارات خلال شهر رمضان في المملكة السعودية تعد مثالية، إذا ما تم مقارنتها بالأيام العادية، فمن المعروف أن أسعار السيارات داخل أي دولة عربية، تكون أعلى من ثمنها الأصلي بالدولة المصنعة، وهذا يرجع لإضافة مصاريف النقل، وكذلك الرسوم الجمركية ومعها الرسوم الإدارية، فمثل هذه العروض على السيارات تعد فرصة لا يمكن تضيعها، وبإمكانك أن تشتري من خلالها وإليكم وعروض سيارات تويوتا وهي كالآتي:

عروض سيارات فورد ناغي

إن سياره فورد ناغي من الأشياء التي يفضلها عشاق السيارات، فبإمكانك الآن أن تشتري هذه السيارة دون أن تدفع أي دفعه أولى، ولا يوجد أي بالبطاريات وخصومات هائلة، ولا يوجد حتى مصاريف إدارية، وتحصل عليها دون وجود هامش ربح، فشركة فورد ناغي تقدم عروض ممتازة وقوية على كافة السيارات بمعارضها.

كما أن لديها عروض على أقمشة الفرامل، وكذلك البطاريات وقطع الغيار التابعة للسيارات، وضمان حوالي 12 شهر على الأقمشة و 36 شهر بالبطاريات خصم حوالى 30% على كافة الإصلاحات الإضافية، كما أن سيارة موستانج يمكنك أن تحصل عليها دون أن تدفع المصاريف الإضافية، وضمان خمس سنوات والصيانة ثلاث سنوات.

عروض شيفروليه

إن شيفروليه من العلامات التجارية العالمية، تلك التي يعشقها ويفضلها كثيراً من محبي السيارات، وتقوم بتقديم عروضاً رمضانيةً على كافة الموديلات المتنوعة لديها، من سوبر بان، ترافرس يوكون، تاهو، سيبرا، كما أنك بإمكانك أن تشتري السيارة، ولا يطلب منك دفعة أولى، القسط الأول على السيارة يبدأ بعد 90 يوم، الدفعة الأخيرة تكون حوالي 35%.

لا تدفع أي مصاريف إدارية وبالنسبة لسعر تاهو، يوكون نسبة المرابحة 1.5%، الضمان ثلاث سنوات وسيارة شيفروليه جي أم سي 3، وكذلك جرووف تحصل عليها بدون مصاريف إدارية، ولا يطلب منك أي رسوم أخرى، نسبة المرابحة 0.50 بالمائة، التقسيط ثلاث سنوات، وضمان سنتين، وإذا أردت أن تستفسر على أي شيء بإمكانك أن تتصل على رقم 8002442244.