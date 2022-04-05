نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العملاقة الروسية …سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها، تعد سيارة لادا نيفا 2022 من سيارات الدفع الرباعي التي لاقت شهرة كبيرة في السوق السعودي وزادت مبيعاتها لأنها تتميز بتصميم خارجي رائع، كما أنها على مستوى التجهيز الداخلي زودت بالعديد من الإمكانيات التي تجعل القيادة بها ممتعة ومريحة للركاب وتدخل سيارة لادا نيفا 2022 ضمن الجيل الجديد من السيارات المطروحة من شركة لادا نيفا المزودة بالعديد من المواصفات القياسية مقارنة بالموديلات السابقة من السيارة و نستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها. سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها مميزات سيارات لادا نيفا 2022 يوجد تشابه كبير بين واجهة سيارة لادا نيفا 2022 و سيارة تويوتا راف فور في تصميم الهيكل الخارجي

و سيارة تويوتا راف فور في تصميم الهيكل الخارجي تأتي سيارة لادا نيفا 2022 بهيكل صلب وقوي يتحمل الصدمات والسير على الطرق الوعرة.

يحتوي الجزء الخلفي من السيارة على مصابيح ليد تساعد على الإضاءة في الطرقات المظلمة.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة وسطية تعمل من خلال اللمس.

يوجد بالسيارة عازل للضوضاء يجنب الركاب من التعرض للأصوات العالية أثناء القيادة.

تتميز السيارة بمقاعد واسعة ومريحة أثناء القيادة.

كما يوجد بها العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية.

يتميز سقف السيارة باحتوائه على إضاءة عالية الجودة.

تدعم بلوتوث و ابل كار بلاي مواصفات سيارات لادا نيفا 2022 تتميز سيارة لادا نيفا بمحرك ذو سعة جيدة تقدر بنحو 1700 سي سي بما يعادل 1.7 لتر.

تقدر القوة الحسانية للمحرك بنحو 83 حصان ويبلغ عزم دوران المحرك 128 نيوتن لكل متر.

. اقصي سرعه لسيارة لادا نيفا في أثناء القيادة هي 145 كيلو متر خلال ساعة واحدة

تتميز السيارة بخمس سرعات القيادة يمكن الاختيار من بينها.

تم طرح السيارة في السوق السعودي بأربع موديلات مختلفة

يمكن الاختيار ما بين ناقل الحركة يدوي وأوتوماتيك للسيارة

مقاس عجلات السيارة 15 بوصة وتم صنعها من البلاستيك المقاوم للكسر.

تتميز بوسائل أمان عدّة مثل احتوائها على نظام الفرامل المانع للانغلاق ونظام الحقن الإلكتروني. أسعار سيارات لادا نيفا 2022 فى بعض الدول تباع سيارة لادا نيفا 2022 في روسيا بسعر 717 ألف روبل روسي.

في روسيا بسعر 717 ألف روبل روسي. بينما يبلغ سعرها في الولايات المتحدة الأمريكية 9735 دولار أمريكي.

بينما تم طرحها في السوق السعودي بسعر 36000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة العملاقة الروسية ...سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العملاقة الروسية …سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.