نقدم لكم مجموعة سيارات مستعملة بقيمة 5 آلاف ريال في المملكة السعودية بطرازات شيفروليه وهايلوكس وأكسنت، حيث أن الكثير من القاطنين داخل الأراضي السعودية يبحثون عن سيارات مستعملة بقيمة تصل إلى خمسة آلاف ريال أو أقل، حيث تعد المركبات أحد أهم وسائل التنقل المتبعة داخل المملكة السعودية، والتي تعد من أهم وأبرز الأساسيات التي يجب أن تتواجد داخل كل أسرة، حتى يمكنهم التنقل بكل حرية داخل المملكة بكافة ضواحيها، لذا نوفر لكم من خلال هذا المقال بعض السيارات التي يمكن اقتناؤها بسعر منخفض، تابعونا.

مجموعة سيارات مستعملة بقيمة 5 آلاف ريال

توجد بعض السيارات المستعلة التي تصل قيمتها إلى خمسة آلاف ريال، والتي تحمل أسماء لأشهر العلامات التجارية ومن أهمها ما يلي:

هيونداي اكسنت موديل 1992.

سوزوكي التو 2007.

شيفروليه تريل بليزر LT موديل 2004.

تويوتا هايلوكس موديل 2014.

هيونداي اكسنت موديل 1992

تتسم بمجموعة من الأمور والتي يمكن حصرها فيما يلي:

تتسم بناقل حركة يدوي بالإضافة إلى لونها الرصاصي.

لا توجد بالسيارة أي خدوش وحالتها جيدة.

تتواجد داخل مدينة الرياض ومطابقة لكافة المواصفات التي ينص عليها مجلس التعاون الخليجي.

مزودة بمانع انزلاق للفرامل بالإضافة إلى قفل مركزي والوسائد الهوائية.

السيارة معروضة للبيع بسعر 3500 ريال سعودي فقط.

سوزوكي التو 2007

تتسم بلونها الأبيض وتتواجد داخل مدينة بريدة، بالإضافة إلى ما يلي:

تتضمن نظام مانع لانزلاق الفرامل بالإضافة إلى أحزمة أمان للسائق والراكبين.

متوفرة الآن بسعر خمسة آلاف ريال سعودي فقط.

لم تتعرض لأي حوادث من قبل وخالية تماما من أي خدوش.

شيفروليه تريل بليزر LT موديل 2004

لونها أبيض وتتميز بمحرك تبلغ سعته 2400 سي سي، بالإضافة إلى ما يلي:

السيارة موجودة بمدينة الرياض بسعر يبلغ 4500 ريال سعودي.

تحتوي السيارة على مكيف إلى جانب نظام حماية فضلا عن نوافذ كهربية.

مزودة بنظام الدخول دون الحاجة إلى مفتاح، بالإضافة إلى راديو ومشغل أسطوانات.

تويوتا هايلوكس موديل 2014

معروضة للبيع بسعر 3700 ريال سعودي، وتتميز بالآتي: