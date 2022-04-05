أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022  kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أهم نوعيات الشاحنات التي تتوفر بالأسواق المحلية والعالمية وبأسعار متفاوتة وهذا على حسب التجهيزات التي تتواجد بالشاحنة والتي تتوفر بأكثر من فئة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة، والتي تمتلك الخصائص التي تجعلها سيارة بتصميم رائع وعلى قدر عالي من التميز، وفيما يلي أهم المواصفات الأساسية للسيارة، مع توضيح قيمتها السعرية بأسواق المملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج تعتبر من بين أبرز أنواع الشاحنات من نمط السيارات الرياضية الأكثر تميز، والتي تعتبر واحدة من أكثر السيارات ذات أنماط القيادة التي تتعدد يختار من يقودها أنسب نمط بالنسبة لها ومن بين تلك الأنماط للقيادة نمط كومفورت، تمتلك السيارة عدد من المواصفات من بينها ما يلي:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتوفر بها العديد من المواصفات لأمان القيادة والراحة أثناء العبور لمختلف الطرق نذكرها في النقاط القادمة:

السيارة متوفر بها الوسائد الهوائية أو الإير باج بعدد أربعة.

متوفر بالسيارة المكابح التي تمنع الانغلاق.

متواجد أيضا في تلك الشاحنة نظام الكبح المعتمد على الخاصية الموزعة إلكترونيا للفرامل.

متواجد بالسيارة القفل المركزي.

أهم التجهيزات في سيارة كيا سبورتاج 2022

بعض التجهيزات تميز السيارة من نوع كيا سبورتاج وأهمها ما يلي:

الكاميرا الخلفية تتوفر بالسيارة.

المقصورة من الداخل مغطاة بالكامل بالمطاط لسلامة مقاعدها والحفاظ عليها.

المكيف متواجد في السيارة.

يتوفر بالسيارة منفذ يو إس بي وشاشة تاتش وراديو مدمج.

متوفر في الشاحنة النمط للقيادة comfort.

يتواجد بالسيارة المنفذ إي يو إكي.

متواجد أيضا المرايا التي يتم طيها كهربيا.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج ذات فئات متعددة، ولذلك تتواجد السيارة بأكثر من فئة سعرية وهو ما يجعلها تكون هي الأبرز من بين الشاحنات الموجودة بالسوقين المحلي والعالمي، وفيما يلي نوضح المزيد عن الأسعار حيث أن السيارة للفئة الأولى بسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال، ومن الفئة الثانية يصل السعر للقيمة المالية مائة وخمسة ألف ريال بينما السعر للسيارة للفئة الثالثة السعر يصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال.