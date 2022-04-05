نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية وابرز مواصفاتها واسعارها الجبارة.. اقوى منافس جديد يهز عرش تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 ، لقد انتشر بعض من التسربات المتعلقة بمواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الشركة اليابانية المتطورة دائماً في صناعة السيارات اضطرت لهذا السبب تقوم بالإعلان عن كل ما هو متعلق بالسيارة، من خلال بوست على حسابها الرسمي فيس بوك وأعلنت أيضاً على أسعار جميع فئات السيارة.

كما أن السيارة الرياضية تأتي بأكثر من فئة من طراز سيارات بيك أب التي تتمتع بمحرك قوي جداً موجود في كثير من فئاتها من أولها فئة محرك توين تيربو التي تبلغ سعته 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات وينتج قوة دفع تقدر بحوالي 389 حصان وقوة عزم الدوران 649 نيوتن متر.

اسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022

السيارة متوفرة بشكل خارجي جديد بشكل كلي تأتي بهيكل صندوق قوي ومتين مع إطار السلم من الفولاذ، مع الصندوق الخلفي المقوي المصنوع من مادة الألمونيوم وتعليق خلفي متنوع المواصفات تم إعادة تصميمه.

السيارة تكون متوفرة بأكثر من حجم للجنوط الرياضية تبدأ من 18 بوصة إلى 20 بوصة وتأتي بثلاث أحجام مختلفة خاصة بالصندوق الخلفي 5.5 قدم و6.5 قدم و8.1 قدم، بالإضافة إلى أن الصندوق بباب كهربائي من الممكن أن يتم التحك به عبر عجلة القيادة.

تحتوي سيارة تويوتا تندرا على كثير من المزايا يوجد مشغل سي دي وراديو مدمج وشاشة بمقياس 12 بوصة، الفئة الثانية من السيارة تكون بمحرك هايبرد هجين بقوة تصل إلى 437 حصان بجانب قوة عزم دوران تبلغ 790 نيوتن متر.

إما بالنسبة للفة الثالثة من السيارة فتأتي بمحرك يعمل على إنتاج قوة تقدر بحوالي 348 حصان وقوة عزم الدوران 549 نيوتن متر كما أنها مقترنة بالمحركات السابقة بالثلاثة فئات ومزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

عوامل أمان سيارة تويوتا تندرا 2022

السيارة واحدة من أنواع السيارات المميزة التي تأتي بكثير من العوامل الخاصة بالأمان والسلامة من أهمها نظام تعليق TRD التي تكون مناسبة للطرق الوعرة، التي يوفر أكبر مقدار من الأمان على الطرقات الجبلية والصخرية والممهدةبجانب الألواح التي تمنع من الانزلاق والوقاية من الأراضي الطينية.