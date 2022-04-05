أرخص سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية بسعر مخفض

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية بأرخص سعر لسيارات مستعملة بجودة عالية ومواصفات مميزة سيارات متوفرة للبيع عبر حراج بيع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، ارتفعت مؤخرا أسعار سيارات ويواجه الكثير من مواطنين مشكلة اقتناء سيارة حديثة بسبب ارتفاع سعرها، لذا يكثر البحث عن سيارات مستعملة بسعر مخفض من أماكن مضمونة سواء كان ذلك من خلال معارض معروفة لبيع السيارات أو عبر مواقع متخصصة السيارات لذا جمعنا لكم عدد من أسعار سيارات مستعملة للبيع بسعر مخفض من أنواع تويوتا كورولا وكامري وهيونداي وشفرولية كما يمكن شراء السيارة بالتقسيط وفق ما يعلن عنه، فيمكنك العثور على سيارات مختلفة بأقل الأسعار وأعلى الإمكانيات والجودة فتابعوا معنا، وتلك المقال محدث مع تجديد العروض بشكل مستمر.

ارخص سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بسعر مغري

سيارة مستعملة من تويوتا موديل كورولا إصدار عام 2014، سيارة قير عادي، السيارة بها الكثير من المزايا المميزة التي تجعل سعرها مناسب للشراء، السيارة متواجدة في مدينة الرياض وتشمل مواصفاتها كالآتي:

سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل عام 2014

السيارة تويوتا من فئة XLI. السيارة إصدار عام 2014 وارد السعودية. السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي.

المواصفات الخاصة بالسيارة نص فل

نوع الوقود المستخدم بالسيارة هو بنزين. نوع الدفع للسيارة تويوتا 2014 دفع أمامي. السيارة تعمل بمحرك أربعة سلندر. حجم المحرك يبلغ نحو 2.0 بوصة. عداد الممشى للسيارة 211.000 كيلو متر. السيارة مستعملة في الرياض بمعرض عاصمة العلم. سعر سيارة تويوتا كورولا 2014 تبلغ نحو 35.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2015 باللون الأحمر لبيع مستعمل

معارض سطام للسيارات في الدمام يعرض سيارة تويوتا للبيع بسعر مخفض، سيارة مثالية فئة XLI، سيارة بها كل مزايا والمواصفات التي تناسب الكثير من المشترين بسعر مخفض بالسعودية.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2015 مستعملة