نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في جدة تبدأ بـ 10 آلاف ريال بحالة جيدة وممتازة في متناول يد الجميع في المقال التالي

سيارات مستعملة للبيع في جدة ، نجد دومًا ما يشغل مواطني المملكة السعودية حول بيع وشراء سيارات جديدة أو مستعملة في محركات البحث اليومية، فـ السيارات بالمملكة السعودية شيء أساسي وأولي في حياتهم اليومية نظرًا لعدم وجود تنقلات عامة في شوارع المملكة، ويبحث الكثيرون حول سيارات مستعملة في السعودية بصفة دورية، وهذا ما نأتي بصدده فـ سنعرض تشكيلة كبيرة ومتجددة يومياً حول سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص يبدأ بـ 10 الآف ريال سعودي وفي متناول الجميع وبحالة جيدة على النحو التالي. سيارات مستعملة للبيع في جدة نيسان ارمادا موديل 2006 مستعملة سعة محرك السيارة 5600 سي سي، دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيك .

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وليس لها تاريخ مُسبق للأحداث، تحتوي على مكيف أوتوماتيك مع إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة، النوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، علاوة على وجود كاميرا مراقبة خلفية وجهاز انذار لمنع السرقة، مشغل ام بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر نيسان أرمادا مستعملة 10 آلاف ريال سعودي.

من خلال الرقم بالأسفل يمكن متابعة حالة السيارة الشرائية مع مالكها. شيفروليه كروز موديل 2010 مستعملة تأتي كروز بسعة محرك 1600 سي سي بقوة 116 حصان وقوة عزم دوران 155 نيوتن/ متر و6 سرعات مع ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة بحالة ممتازة وتحتوي على مكيف يدوي ووسائد هوائية ونظام منع انزلاق الفرامل مع نظام التحكم في الجر، المقاعد من القماش مع إمكانية طيها والمقود كهربائي، وشاشة وسائط متعددة والنوافذ كهربائية، والمرايات يدوية ومشغل أقراص ليزرية وراديو وبلوتوث.

سعر شيفروليه كروز مستعملة 10.500 ألف ريال سعودي. شيفروليه أوبترا موديل 2011 مستعملة تبلغ سعة المحرك 1800 سي سي بقوة 122 حصان وقوة عزم دوران تبلغ 165 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك و4 أسطوانات.

السيارة من الداخل والخارج بحالة جيدة، تحتوي على انذار مانع السرقات وجنوط أللموينوم ومكيف قوي، ووسائد هوائية، ومانع انزلاق الفرامل وانذار ضد السرقة، قطعت السيارة مسافة 178 ألف كيلو متر، كما تحتوي على مشغل سي دي وراديو وبلوتوث ودعم ام بي ثري.

وانذار ضد السرقة، قطعت السيارة مسافة 178 ألف كيلو متر، كما تحتوي على مشغل سي دي وراديو وبلوتوث ودعم ام بي ثري. سعر شيفروليه اوبترا مستعملة 11 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في جدة تبدأ بـ 10 آلاف ريال بحالة جيدة وممتازة في متناول يد الجميع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع في جدة تبدأ بـ 10 آلاف ريال بحالة جيدة وممتازة في متناول يد الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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