عروض سيارات شيفروليه في رمضان 2022 بالسعودية بدون تسديد دفعة أولى

عروض سيارات شيفروليه خلال شهر رمضان 2022 داخل المملكة العربية السعودية تعد من أقوى العروض والخصومات، المقدمة خصيصًا للقانطين داخل المملكة، كما أن شيفـروليه تعد من أفضل ماركات السيارات وأقوى العلامات التجارية، والتي تعد منافسًا عالميًا لكافة أنواع السيارات الأخرى، وخلال مقالنا سنتحدث عن العروض المقدمة على سيارات شيفروليه ومنافسيها.

عروض سيارات شيفروليه

شركة شيـفروليه للسـيارات من أقدم الشركات التي تقوم بتصنيع أفضل السـيارات بإمكانيات عالية، كما تقدم العروض والخصومات وخاصة خلال شهر رمضان، وكذلك مميزات على التقسيط، وتتمثل عروض شـيفروليه كالتالي:

تقدم العروض على سـيارات موديلات 2022 مثل تاهو، سيبرا، ترافرس، يوكون، وسوبربان.

نسبة المرابحة على سيارات يوكون موديلات (AT4 ،دينالي ،STL) وسيارات تاهو نوع (PREMIER، Z71، RST، LT) تكون 5% فقط، وضمان مقدم لمدة 3 سنوات.

بدون مقدم، وأول قسط يتم دفعه بعد 3 شهور.

كذلك بدون أية مصاريف إدارية.

الدفعة الأخيرة تكون بنسبة 35% فقط.

عروض على سيارات شيفروليه (G M C).

كافة سيارات شـيفروليه الجديدة من نوع جرووف، لا يدفع عليها أية مصاريف إدارية، أو أي رسوم، كما أن تقسيطها لمدة 3 سنوات، والقيمة الربحية 50% فقط، مع تقديم ضمان مفتوح الكيلومترات لمدة سنتين.

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء شركة شيفروليه للاستفسار حول كافة عروض ومزايا السيارات من خلال الرقم التالي: 8002442244.

عروض سيارات جيلي GEELY

قامت سيارات جيلي بتقديم عروض رمضانية داخل المملكة العربية السعودية تحت شعار (صمم عرضك)، وتأتي مزايا عروضها كالتالي: