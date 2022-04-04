نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان ام جي بالسعودية 2022 بدون تسديد دفعة أولى وبالتقسيط على خمسة أعوام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض رمضان ام جي من العروض التي ينتظرها الكثير من المحبين للسيارات الحديثة والرياضية، وهذا حيث قامت شركة ام جي بطرح بعض السيارات في الشهر الحالي، والتي تلبي وتناسب مختلف المواطنين والأذواق داخل المملكة وأعلنت عنها عبر موقعها الرسمي على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأوضحت أيضاً أن الحصول على العروض الخاصة بها يمكن بالتوجه إلى إحدى الفروع الموجودة في السعودية أو بالاتصال على رقمها الموحد وهو 8007498888.

عروض رمضان ام جي

قامت شركة ام جي بالإعلان عن العروض الخاصة بها على السيارات لشهر رمضان، كما أوضحت أيضاً أن فترات السداد مريحة ومناسبة إلى الجميع، وتلك العروض تتمثل بالتالي:

سيارة ام جي 6 2022 SDT بدون دفعة أولى وقسط شهري 1183 ريال وعلى خمس أعوام.

سيارة ام جي COM 2022 HS بالتقسيط على خمس أعوام بقسط شهري 1440 ريال.

سيارة أم جي STD 2022 ار اكس 5 لمدة خمس أعوام بقسط شهري وصل إلى 1156 ريال.

سيارة أم جي STD 2022 ار اكس 8 لمدة خمس أعوام بقسط شهري بلغ 1695 ريال.

ام جي 6 STD

لقد تم تزويد سيارات ام جى 6 يمواصفات ووسائل أمن وسلامة أكبر أهم وهي الوسائد الهوائية الأمامية والفرامل المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام الثبات بحالة المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات، كما أن الشركة وضعت بعض التجهيزات في شكل السيارة مثل المصابيح الأمامية من الهالوجين والمدعم والمزودة بإضاءة نهارية، بالإضافة إلى الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية وعجلة القيادة ذات المهام المتعددة، ويتوفر من السيارة اللون الأبيض والأحمر والرمادي والأسود.

ام جي ار اكس 8 2022

هذه السيارة تمتاز بمواصفات ووسائل أمان مختلفة مثل مقاعد الأمان بالنسبة إلى الأطفال والفرامل الكهربائية وبرنامج التوازن الإلكتروني وغيرها، ولقد تم تزويدها ببعض الأشياء مثل مثبت السرعة والمصابيح الأمامية الضباب والمرايا الجانبية الكهربائية وغيرها من الأمور، وتتميز تلك السيارة وبعض الأمور الأخرى مثل تشغيلها من دون مفتاح.

كما أن هناك إمكانية تعديل وتغيير المقاعد الأمامية بشكل يدوي، وبالنسبة إلى تكلفة السيارة فهى بسعر 104015 ريال سعودي لفئات STD وبالنسبة إلى الفئة الثانية وهي فئة Com بسعر 111030 ريال سعودي، أما عن سعر الفئة الثالثة وهي LUX فهي بسعر 123680 ريال سعودي والفئة الرابعة هي BLACK فتوجد بسعر 135640 ريال سعودي.