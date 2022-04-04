السيارة الاسطورة..سعر مواصفات سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022

تعد مواصفاتة سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra من أهم وأفضل أنواع السيارات الموجودة في السوق المحلي وفي سوق السيارات العالمي، أطلقت تويوتا سيارتها الجديدة تندرا 2022 قبل الموعد الرسمي المقرر للإعلان عن هذه السيارة. هذه السيارة لديها الكثير من الميزات والتقنيات الحديثة لهذه السيارة، تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات الخاصة والكثير من المعدات التي تصنفها بين أكثر الشاحنات شهرة. من الممكن التحكم في عادات القيادة بالإضافة إلى قوة محركها ونسبة قوتها / وزنها وصلابة هيكلها وما إلى ذلك.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra

كانت هناك شائعات بأن تويوتا تندرا 2022 سيتم تشغيلها بمحرك توربيني من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر ومحرك هجين بقوة 437 حصان ، لكن الشركة أكدت أن هذه المعلومات الهامة تستند فقط إلى محرك أكثر قوة 5.7- محرك لتر. بين تويوتا تندرا 2022 وتويوتا تندرا 2023 ، هناك محرك V8 ينتج 381 حصان.

تحتوي السيارة على نقطة اتصال Wi-Fi ومنافذ Bluetooth USB و AUX ، والتي تقوم بشحن الهواتف لاسلكيًا وأنظمة Android Auto و Apple CarPlay للهواتف الذكية الحديثة محرك السيارة هو محرك V6 بشاحن توربيني بسعة حوالي 3500 سم مكعب (3.5 لتر) وقوة حصانية تبلغ حوالي 416 حصان حجم عجلة السيارة (جنوط رياضية) 18 بوصة تحتوي المصابيح الأمامية على مواد هالوجين و LED زادت من قوة الإضاءة للمصابيح تكشف قوة الإضاءة المتزايدة عن الطريق وتحسن الرؤية في حركة المرور يتميز محركها القوي V6 بقوة حصانية وعزم دوران قويين لتوفير تسارع عناق الأرض ويمكنه القيادة بشكل مريح على الطرق الوعرة. يحتوي على العديد من الميزات التي توفر السلامة والأمان والراحة يتميز الدخول الذكي بالكشف عن النقاط العمياء والتشغيل عن بعد مع زر الذعر ، المرايا الداخلية التي تنقلب من جانب إلى آخر عند السحب للأمام أو للخلف

سعر سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

السيارة لا تتوفر بكثرة في السوق السعودي بعد، ولا تتواجد في معارض السيارات المنتشرة في السعودية، ولا يعرف سعر هذه السيارة من قبل كل الفئات إلا أنها تبدأ من 138.800 ريال وتبلغ تكلفة شرائها مائة وسبعة وسبعة وتسعين ألف ريال وتكلفتها عالميا اثنان وخمسون ألف دولار.