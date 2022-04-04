أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية 

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من السيارات الممتلكة للعديد من المميزات، والتي نتحدث عنها من خلال تقريرنا الآتي حول أهم المواصفات التي تتواجد بالسيارة من نوع تويوتا فورتشنر والتي لها العديد من المميزات فيما يخص تجهيزاتها وأهم ما يخص الملحقات التي تتوفر بها وتتيح المزيد من الراحة ورفاهية القيادة على أي طريق، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة سنقوم بعرض التقرير الكامل عن كل ما يتعلق بوصف السيارة، وكذلك نتحدث عن تكلفة الشراء للسيارة من نوع تويوتا فورتشنر.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تويوتا فورتشنر 2022 تمتلك مواصفات تؤهلها للقيادة على الطرق الوعرة والغير ممهدة بالشكل الكافي حيث أن الطول الخاص بالقاعدة لعجلاتها يعد من أهم ما يتوفر بالسيارة ويتيح لها القوة والثبات الدائم على الطريق، مع التصميم الخارجي الأنيق والصلب والذي يقاوم كل مصاعب ومشاق الطرق والمزيد من المواصفات نذكرها بالتفصيل من خلال الآتي:

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من بين أهم المواصفات للسيارة تويوتا فورتشنر 2022 ذات التقنيات اليابانية ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالسعة ألفين وسعمائة سي سي.

القوة الختصة بالمحرك مائة خمسة وستين حصان.

العزم للدوران يصل لمائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

الجنوط الخاص بالعجلات يصل قياسه لنحو سبعة عشر بوصة.

الوزن للسيارة من نوع تويوتا فورتشنر يصل لنحو 2620 طن.

الخزان الخاص بها للوقود بالسعة مائة وثمانين لتر.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا فورتشنر 2022

يتوفر المكيف الأوتوماتيك، ويعمل بالريموت.

في السيارة مكابح مانعة تماما للانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس.

نظام الكبل يخضع لخاصية إلكترونية وهي إي بي دي لضمان التحكم الكامل بالسيارة بشكل متساوي.

تتواجد وسائد هوائية للحد من تلقي أي رضوض أو صدمات.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022

يبلغ سعر تويوتا فورتشنر من الفئة 1 تتواجد السيارة بالمعارض المحلية بالسعر سبعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه، ومن الفئة 2 تتوفر بالأسواق المحلية ب تسعمائة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري، كما تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر بالسوق السعودي بحوالي مائتي ألف ريال سعودي والسعر حسب الفئة وحسب تجهيزات السيارة.