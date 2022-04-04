ووصل الوحش الياباني.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات وأسعار عالمية

مواصات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابع كل ما يتعلق بها من خلال تلك السطور حيث تعتبر السيارة متوفرة بمختلف الأسواق المحلية والعالمية، وتحمل عددا من المواصفات الفريدة، والتي من بينها ما يلي من الملحقات المتميزة، مع القوة في المواصفات التي تمنح أمان قيادة ميتسوببيشي على مختلف الطرق وفيما سيلي نوضح كل ما يخص السيارة ومواصفاتها وأهم تجهيزاتها، وكذلك سعرها الحالي بالأسواق.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر وكذلك المواصفات للسيارة من نوع سيارة ميتسوبيشي باجيرو يرغب في معرفتها الكثير ممن يرغبون في الاقتناء لسيارة بمواصفات مميزة، حيث أن التصميم الخاص بالسيارة يعتبر من أفضل التصميمات المريحة سواء من الداخل، أو من الخارج، ومن الممكن أن تتغير أنماط القيادة المختلفة لتكون متوافقة مع مختلف الطرق التي تدرج في مستوى وعورتها، ومن أهم المواصفات الأخرى للسيارة ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة بسعة للمحرك تصل لنحو ثلاثة آلاف ونصف سي سي.

متوفر بالسيارة أيضا ناقل الحركة الأوتوماتك.

المقصورة من الداخل متسعة.

المقاعد مغطاة بخام المطاط.

متوفر المحرك بالقوة مائة وخمسين حصان.

أهم التجهيزات في السيارة

متوفر في السيارة العديد من مستويات وسبل الراحة وأمان القيادة لميتسوبيشي باجيرو ومن أهمها ما يلي:

السيارة تمتلك جنوط بمقاس يصل لنحو ستة عشر بوصة.

يتوفر المكيف الأوتوماتيك،ةويعمل بالريموت.

في السيارة مكابح مانعة تماما للانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس.

نظام الكبح يخضع لخاصبة إلكترونية وهي إي بي دي لضمان التحكم الكامل بالسيارة بشكل متساوي.

تتواجد وسائد هوائية للحد من تلقي أي رضوض أو صدمات.

أهم المميزات للسيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة يتوفر فيها القفل المركزي.

متواجد بالسيارة الكاميرا الخلفية.

متوفر بالسيارة شاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

متوفر في الشاحنة المنفذ من نوع يو إس بي، وإي يو إكس.

أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو

الأسعار الحالية للسيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو تصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه بالأسواق المحلية على مستوى الجمهورية بينما يصل سعرها بالمملكة السعودية لثلاثمئة ألف ريال سعودي بناء على ما يتواجد فيها من تجهيزات.