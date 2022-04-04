أحدث سيارات الدفع الرباعي... سيارة هيونداي كريتا 2022 بمميزات ومواصفات جذابة وأسعار فئاتها في السعودية

سيارة هيونداي كريتا 2022 ، سيارة هيونداي كريتا 2022 من سيارات الدفع الرباعي المدمجة، تتميز السيارة عن الجيل السابق بالعديد من الوظائف المتقدمة، تأتي بتصميم متميز لافت للأنظار وهي صناعة كورية وقد لاقت شهرة في السوق المحلي السعودي لما تتميز به من مواصفات قياسية وإمكانيات حديثة ووسائل أمان تجعل القيادة بالسيارة ممتعة ومريحة وأمنه وإليكم مواصفات السيارة مميزاتها وسعرها.

سيارة هيونداي كريتا 2022

مميزات سيارة هيونداي كريتا 2022

تحتوي السيارة على الوسائد الهوائية كما تدعم نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

يوجد بها نظام مراقبة ضغط الإطارات ويمكن التحكم في درجة حرارتها.

تحتوي على حزام المناخ العكسي ويوجد بها شاشه بمقاس 3.5 بوصة.

يمكن استخدام وصلات الشحن المتاحة في السيارة في شحن الهاتف المحمول والعديد من الأجهزة بسهولة.

تحتوي على نظام صوتي عالي الجودة مكون من أربع مكبرات للصوت.

تحتوي على مصابيح الضباب.

يمكن التحكم كهربيا في مقعد السائق.

تتميز مقاعد خلفية قابله للطي لأسفل.

يوجد بها راديو أف أم وتدعم بلوتوث.

تحتوي على شاشة وسائط مقاس 38 بوصة.

وسائل الأمان بسيارة هيونداي كريتا 2022

تدعم السيارة نظام AHSS الذي يضمن للسائق قيادة آمنه خاصة مع الهيكل الصلب التي تتميز به سيارات هيونداي.

تحتوي على نظام إدارة ثبات السيارة vsms حيث تساعد السائق في التحكم في السيارة أثناء القيادة عند فقد السيطرة أو المبالغة في السرعة.

يوجد بها نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC الذي يعمل على حماية السيارة وثباتها عند المرور بالمنعطفات.

تشمل نظام المساعدة على المنحدرات الذي يساعد السيارة في السير عند الضغط التلقائي على الفرامل لفترة قصيرة.

سعر سيارة هيونداي كريتا 2022

يتوفر في السوق السعودي أربع فئات من سيارة هيونداي كريتا 2022 .

حيث يبدأ سعر الفئة الأولى هيونداي كريتا 2022 سمارت استاندر من 66.990 ريال.

بينما يبلغ سعر سيارة هيونداي كريتا 2022 سمارت بلس من 75 ألف ريال سعودي.

ويصل سعر سيارة هيونداي كريتا 2022 ميديوم نصف فول من 79.750 ريال سعودي.

سعر الفئة الأخيرة هيونداي كريتا 2022 فل بريميوم يبدا من 87.450 ريال سعودي.

عيوب سيارة هيونداي كريتا 2022

هيكل السيارة لا يتميز بالثبات الكافية عند السيد بسرعة كبيرة لا يوجد عزل الأصوات الخارجية و صوت المحرك مرتفع الخامات الموجودة داخل السيارة مصنوع من البلاستيك ولا تتميز بالجودة الكافية تحتوي على وسادتين هوائيتين فقط