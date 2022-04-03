نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 شكلها وسعرها الجديد منافسة تندرا ولاند كروزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 ، تم الكشف عن الجيل الثالث من سيارة الدفع الرباعي سيكويا 2023 الجديدة ومن المعروف أنه تم بناء السيارة على منصة TNGA-F من تويوتا بالإضافة إلى أن السيارة متعددة الاستخدامات بحجمها الكامل المكون من ثلاث صفوف كما أن سيكويا أقصر في الطول كما أن اعتماد السيارة على نفس شكل تويوتا تندرا 2022 كما أن سيكويا توفر نوابض هوائية مع مخمدات تكيفية وهناك بعض الفئات التي تحتوي على نسخ للطرق الوعرة وللمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني فتابعونا

تويوتا سيكويا الجديدة 2023

Toyota Sequoia 2023 تحتوي على عدة فئات كما أطلعناكم من قبل. كما أنها تحتوي على نسخة TRD Pro للطرق الوعرة. وجدير بالذكر أن ذلك الموديل يحتوي على مخمدات Fox بمقاس 2.5 بوصة. كما أن السيارة بها حجرات جانبية. بالإضافة إلى خزانات بعيدة. مع إطارات Falken Wildpeak بمقاس 33 بوصة لكل التضاريس.

المنافسة التي ستدخلها تويوتا سيكويا الجديدة 2023 ستكون بأكثر من سمعتها وهذا من حيث جودة السيارة واعتماديتها. وهذا سيظهر في فئات السيارة المختلفة مثل فئة كابستون وفئة TRD Pro. كما أن السيارة تتميز بمجموعة نقل الحركة الهجينة القياسية. وتقنياتها الرائعة في السيارات الجديدة ووسائل الترفيه. كما أن الشركة تؤكد أنها ستصبح خصم قوي لسيارات الدفع الرباعي العائلية 7 او 8 راكب بحجم كامل مثل تويوتا لاند كروزر وتويوتا تندرا.

سيارة Toyota Sequoia 2023

سيكويا 2023 بمجموعة نقل حركة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء. وذلك بشكل قياسي في كل فئاتها التي سنعرضها عليكم في تلك المقالة. كما أنه السيارة تتميز عن منافسيها بعزم الدوران الأكبر. كذلك من مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 أنها ستحقق معدل استهلاك وقود بشكل أفضل.

وعن محرك سيكويا 2023 فهو محرك V6 غير هجين ( ثنائي تربو )

المحرك بسعة 3.4 لتر.

تأتي بشكل قياسي بمحرك iForce MAX الهجين.

كما يحتوي على محرك كهربائي بين محرك V6 توين تربو وناقل الحركة الأوتوماتيكي بعشر سرعات.

المحرك يعمل ببطارية نيكل ومعدن وهيدريد بقوة 1.5 كيلو وات في الساعة.

كذلك يوفر المحرك بقوة 437 حصان.

بالإضافة إلى أنه يوفر 583 رطل من عزم الدوران.

فئات سيكويا 2023

بعيداً عن مواصفات سيكويا 2023 من الداخل التي تضمن شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.0 بوصة في طراز SR5. لكن الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس بمقاس 14.0 بوصة تتوفر كخيار في الطراز الذي ذكرناه. وبشكل قياسي في باقي الفئات.

أما بالنسبة لفئات السيارة فهي :

سيكويا فئة SR5.

تويوتا سيكويا الجديدة 2023 فئة Limited.

فئة Limited. سيارة تويوتا سيكويا فئة بلاتينيوم Blatinum.

كذلك فئة تويوتا سيكويا TRD Pro.

سيكويا 2023 فئة كابستون 2023.

مميزات سيارة سيكويا 2023

حزمة سيكويا 2023 TRD Sport في فئة طراز SR5 بعجلات TRD سوداء. كذلك مخمدات Bilstein ولمسة TRD أخرى. كما أنه يتوفر حزمة الطرق الزعرة في فئتين من السيارة كما أطلعناكم فوق. وهما طراز SR5 وطراز ليميتد. كما أنه هناك ترس تفاضلي خلفي مغلق. بالإضافة إلى نظام الطرق الوعرة.

أما عن باقي مميزات سيارة سيكويا 2023 فهي :

تم إعادة تصميم السيارة كاملة فتغير شكلها بالكامل.

السيارة تتوفر بنظام حركة هجين قياسي بالبنزين والكهرباء.

كذلك تكنولوجيا تويوتا سيكويا الجديدة 2023 السيارات وتطورها التقني المثير.

السيارات وتطورها التقني المثير. مرايا سحب قابلة للتمديد والسحب والثني.

قدرة سحب تصل إلى 9000 رطل.

سعر سيكويا 2023

سوف يتم طرح السيارة في صيف 2023 للبيع. وسيتم توفير فئات SR5 وسيارة ليمتد وبلاتنيوم وTRD Pro وفئة كابستون من تويوتا سيكويا الجديدة 2023. ولم تعلن شركة تويوتا عن قائمة أسعار سيارة سيكويا 2023 الرسمية. ولكن متوقع أن يبدأ سعر سيكويا 2023 من 53.000 دولار أمريكي مع فئة SR5 أي 199.000 ريال سعودي.

كذلك سعر نسخة كابستون الجديدة يصل إلى حوالي 69.000 دولار أمريكي. وسعر السيارة في السعودية تعادل قيمة 259.000 ريال سعودي.