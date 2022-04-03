نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مصاريف إدارية وبدون دفعه أولي..عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل، عروض تقسيط شركة عبد اللطيف جميل مستمرة على سيارات هيونداي 2022 بالموديلات المختلفة، حيث أن عروض التقسيط المتعلقة بالسيارة تبدأ من يوم 1 مارس الماضي وتستمر حتى يوم 5 أبريل الجاري على العديد من موديلات سيارة هيونداي 2022 منها سيارة هيونداي النترا 2022، وسيارة هيونداي سيرتا وهيونداي اكسنت، وهيونداي سوناتا وهيونداي سنتافي، ونحن اليوم سوف نتحدث باستفاضة أكثر بكل ما يتعلق بعروض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة هيونداي. عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف سوف نقدم لكم أكثر من عرض من عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 عروض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 هذه السيارة يوجد بها محرك قوي للغاية وتبلغ سعته نحو 1600 سي سي.

يولد عنه قوة تبلغ نحو 187 حصان، وذات عزم دوران تبلغ حتى 270 نيوتن.

وتعمل السيارة بأقصى سرعة قد تبلغ نحو 145 كيلو متر في الساعة بالإضافة أن السيارة يوجد نظام لتثبيت السيارة.

سعر تقسيط السيارة يبدأ من 1839 ريال سعودي. عروض تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 تمتلك هذه السيارة محرك قوي بسعة تبلغ نحو 1600 سي سي ويولد عنها قوة تصل نحو 123 حصان.

والسيارة ذات عزم دوران يبلغ نحو 51 نيوتن وبسرعة كبيرة تبلغ حوالي 229 كيلو متر في الساعة.

كما أن أسعار السيارة تكون مختلفة على حسب الفئة، وهي تتمتع بأربع فئات مختلفة ولكل سيارة سعر مختلف. سيارة هيونداي اكسنت من السيارات التي تتمتع بكفاءة كبيرة متاح بها شاشة تعمل من خلال خاصية اللمس.

كما أنها تنتمي للسيارات الاقتصادية جداً باستهلاك الوقود.

المقاعد التي توجد بالسيارة متاحة بأفضل الأسعار المتميزة.

كما أنها تأتي بفترة ضمان رائعة لأن المحرك يولد قوى تصل نحو 137 حصان ويبلغ سعر أقساط السيارة 148 ريال سعودي. سيارة هيونداي ألنترا ذلك السيارة تتمتع بشكل خارجي وتصميم أنيق للغاية ومميز، كما أنها من بين السيارات الاقتصادية جداً باستهلاك الوقود.

متوفر بها محرك قوي للغاية قد يصل حتى 147 حصان، ويوجد بها شاشة ذات سعة 8 بوصة وتدعم العمل بنظام المعلومات.

كما أنها تحتوي على تقنية التعريف على الأصوات، وأسعار السيارة تكون مختلفة من فئة لفئة أخرة، ولكن قيمة الأقساط تبدأ من 144 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بدون مصاريف إدارية وبدون دفعه أولي..عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مصاريف إدارية وبدون دفعه أولي..عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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