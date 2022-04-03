نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقدم وبأقل قسط شهري يبدأ من 900 ريال ولا يوجد رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا لم يكن معك ثمن سيارة جديدة فسوف تحصل عليها بالتقسيط المريح وبدون مقدم ولا دفع أي رسوم، فقط هو مبلغ القسط الشهري والذي يكون 900 ريال سعودي فقط، فتنفرد بعض البنوك بتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية المناسبة لجميع الأفراد من المواطنين والسعوديين أيضا، حتى يمتلكون سيارة جديدة بسعر مناسب للجميع، وفترة سداد التمويل تستمر لمدة خمس سنوات أو كما يتم الاتفاق عليه بين الفرد والبنك، والتمويل متاح بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، فقط وفق رغبة المستفيد من التمويل، لتقديم أفضل سبل الراحة والأمان للحصول على جميع ما تحتاج إليه بدون عناء.

تمويل سيارات بدون مقدم وبالتقسيط

هناك بعض من الوكلاء المعتمدين بتقديم تمويل تأجيري للسيارات بدون رسوم إدارية، قرض يبدأ من 8000 ريال، وهم الوعلان ويشمل التمويل لسيارات هونداي وجيلي، والمجدوعي لسيارات هيونداي، الناغي لسيارات هونداي، نيسان، فورد، شيري، وشركة سنابل الحديثة، ومجموعة تأجير لجميع سيارات الدفع الرباعي، وشركة التسويق لسيارات هافال، والتمويل متاح بدون تحويل الراتب وبتحويل الراتب فهناك بعض المزايا والشروط التي يمكنك أن تحصل عليها من خلال اختيارك، والمقارنة بينهم لتختار الأنسب لك.

تمويل بتحويل الراتب

احصل على سيارة من السيارات المفضلة لديك من خلال الوكلاء المعتمدين، شروط التمويل الأصغر، والتي يكون سعرها مناسب لك، وبتحويل الراتب سوف يكون بدون مقدم، ولا رسوم إدارية، والدفعة الأخيرة تصل 50%، بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 4.26%، وفترة السداد تصل حتى خمس سنوات، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر السيارة 75 ألف ريال فأن القسط الشهري سيكون 934 ريال بفترة 60 شهر للسداد، والدفعة الأخيرة 30 ألف ريال، بمعدل نسبة سنوي 4.26%.

تمويل بدون تحويل الراتب

عند اختيارك لتمويل بدون تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي، فسوف تحصل على التمويل بدفعة أولى وتكون 5% من قيمة المبلغ التمويلي ولكن ليس هناك أي رسوم إدارية من أحد الوكلاء المعتمدين للسيارات المقدمة في العروض، والدفعة الأخيرة سوف تصل حتى 35%، وفترة سداد 60 شهرا، عروض سيارات هيونداي بدون مقدم، ومعدل النسبة السنوي 7.49%، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر السيارة 75 ألف ريال فأن القسط الشهري 1,065 ريال شهري، ومعدل النسبة 7.49%، بدفعة أولى 3,750 ريال، ودفعة التملك 26,250 ريال، ومن الممكن أن يتغير سعر السيارة وعلى ذلك سوف يتم تغير سعر القسط الشهري ودفعة التملك.

طريقة التقديم لطلب التمويل التأجيري للسيارات

يستمر هذا العرض التمويلي حتى يوم الخامس عشر من شهر مايو 2022 من خلال بنك الراجحي، ويمكنك أختيار سيارتك من أحد الوكلاء المعتمدين ومن خلاله سوف يتم تعبئة نموذج طلب التمويل عبر بنك الراجحي، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء الراجحي 8001241222 حتى تحصل على المعلومات والعروض المتوفرة، أو التقديم لطلب التمويل من خلال تطبيق الراجحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.