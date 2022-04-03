أرخص سيارة بكفاءة قوية..سيارة سوزوكي سويفت 2022 بمواصفات وسعر اقتصادي بالسعودية

تتنافس سوزوكي سويفت أول شركة تصنيع سيارات في اليابان مع عدد من المنافسين الآخرين من الدرجة الأولى، وأصدرت سوزوكي Dzire Suzuki Swift في عام 1983،يمنح التصميم الديناميكي الهوائي الأملس سيارة ديزاير مظهرًا رياضيًا أكثر من سيارات كيا الأخرى، ويوفر كفاءة أكبر في استهلاك الوقود ويعزز السلامة من خلال ميزات السلامة الرئيسية، بما في ذلك هيكل الجسم المعزز للمساعدة في حماية الركاب في حالة الاصطدام ونظام الوسادة الهوائية للسائق، وتعزز اللمسات المدمجة للشبك الأمامي والمصابيح الخلفية المركبة المظهر الخارجي الرياضي لهذه السيارة، وكانت أول سيارة للشركة تمكنت من توزيع وبيع ملايين النسخ، وتأتي سوزوكي دزاير في تكوينات متنوعة منها سيدان، ونجاح هذه الفئة يعود إلى مواصفاتها الداخلية والخارجية، فضلاً عن سعرها الذي لا يُضاهى ومعرفة سعر سوزوكي سويفت ديزاير وأهم ميزات هذه السيارة المذهلة.

مواصفات سوزوكي سويفت 2022 في المملكة العربية السعودية

تقدم سوزوكي صانع سيارات ياباني مجموعة متنوعة من الموديلات في الأسواق العالمية بما في ذلك نسخة من Swift 2021 في السوق السعودية والتي تنقسم إلى فئتين من المعدات GL و GLX اعتمادًا على مظهر السيدان وشحنة داخلية ورقة تتضمن ميزات الأمان والتحكم والراحة.

يتم تشغيل سوزوكي سويفت 2021 بمحرك 1200 سي سي ينتج 84 حصانًا و 113 نيوتن متر من عزم الدوران مع تلقي العجلات أوامر تسريع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 5 سرعات.

يتم تسليم سويفت 2021 بطول 3840 ملم وعرض 1735 ملم وارتفاع 1495 ملم بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية 265 لترًا واستهلاك وقود يبلغ حوالي 6.2 لترًا عند السفر لمسافة 100 كيلومتر.

تم تجهيز السيارة بالعديد من ميزات السلامة والسموم ، بما في ذلك وسادتان هوائيتان للمقاعد الأمامية ومكابح مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD ووظيفة منع السرقة وبرنامج مساعدة الفرامل BA ومرايا الرؤية الخلفية الكهربائية مع عدسات zlt.

على الرغم من حقيقة أن السيارة مبنية على عجلات رياضية مقاس 15 بوصة مدعومة بحافات من السبائك ولديها شبكات تهوية متعددة تسمح للسيارة بإدارة حركة الهواء الديناميكية فإن المقصورة الداخلية بها أيضًا تحكم في المناخ وأربعة نوافذ كهربائية وتحكم مركزي نظام قفل للأبواب الأربعة ومستشعرات وقوف السيارات للوقوف البسيط وبصمة الإصبع ورحلة متعددة الوظائف.

سعر سوزوكي سويفت 2022 في المملكة العربية السعودية