نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في الرياض أقل من 15 الف ريال أبرزها أكسنت وفورد ونيسان وشيفروليه في المقال التالي

سيارات مستعملة في الرياض ،يبحث العديد من مواطنين المملكة على سعر سيارات مستعملة رخيصة بالرياض حيث تعد السيارة هامة جدا بالسعودية، نقدم سيارات مستعملة بالرياض بسعر رخيص لا يتجاوز الـ 15 ألف ريال مع ضمان لحالة السيارة الجيدة ومن أبرز هذه السيارات سيارة هيونداي أكسنت وشيفروليه بليزر وفورد فيوجن وسيارة نيسان ألتيما وغيرها من السيارات المستعملة التي سوف نرفعها لكم من خلال هذا المقال ( مُحدث )، سوف نعرض سعر ومواصفات سيارات مستعملة في السعودية من خلال السطور التالية. سيارات مستعملة في الرياض هيونداي أكسنت موديل 2012 مستعملة تحتوي السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي مع عزم دوران يبلغ 135 نيوتن لكل متر و4 أسطوانات و107 حصان.

كما تحتوي على وسائد هوائية وقفل مركزي، والمرايات والنوافذ جميعها بالكهرباء والمكيف أوتوماتيك مع مشغل أقراص ودعم ام بي ثري ومدخل يو اس بي.

سعر السيارة 8500 ألف ريال سعودي.

من خلال الرقم الموضح أدناه يمكن التواصل مع مالك السيارة. شيفروليه بليزر موديل 2008 مستعملة السيارة دفع رباعي تحتوي على محرك بسعة 5700 سي سي، و 8 أسطوانات بـ5 أبواب، وقوة 294 حصان وعزم دوران 396 نيوتن/ متر وناقل حركة أوتوماتيك.

تحتوي على محرك بسعة 5700 سي سي، و 8 أسطوانات بـ5 أبواب، وقوة 294 حصان وعزم دوران 396 نيوتن/ متر وناقل حركة أوتوماتيك. تحتوي أيضًا على وسائد هوائية ونظام مانع انزلاق الفرامل ومكيف قوي وقفل مركزي، والمقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر، والمرايات والنوافذ كهربائية، بالإضافة إلى أن المقاعد مهيئة كهربائياً,

سعر السيارة 90 آلاف ريال سعودي. نيسان ألتيما موديل 2005 مستعملة سيارة التيما سيارة سيدان تمتلك محرك سعته 2500 وقوة حصان 175 حصان، وناقل حركة يدوي دفع أمامي، وقوة عزم الدوران 244 نيوتن/ متر.

تحتوي السيارة على مجموعة واسعة من التجهيزات الأمنية والترفيهية مثل نظام ABS ونظام الـ BA ومثبت مقاعد الأطفال، مع انذار مانع السرقة وكاميرا مراقبة خلفية، قفل مركزي و5 مقاعد من القماش، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس ومكيف أوتوماتيك مع إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي. سيارة فورد فيوجن موديل 2012 مستعملة سعة المحرك 250 سي سي مع قوة حصان 175 وقوة عزم دوران 244 نيوتن/ متر، و 4 أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيك,

تحتوي السيارة على جميع كماليات الأمان والترفيه كـ نظم الحماية الكاملة لمنع الحوادث والأصطدامات، ومكيف أوتوماتيك والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء مع عجلة قيادة معززة أليًا.

سعر السيارة 14 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في الرياض أقل من 15 الف ريال أبرزها أكسنت وفورد ونيسان وشيفروليه - ثقفني

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