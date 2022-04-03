نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات رمضان 2022 في السعودية المُقدمة من تويوتا وهيونداي وشيفروليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض السيارات برمضان هي فرصة يريد الجميع اغتنامها، فلقد وفرت شركات السيارات خصومات رائعة على كافة أسعار السيارات، كما أنها قدمت تسهيلات للسداد، ومزايا للتقسيط دون وجود أي فوائد أو حتى مصاريف إدارية لكل ذلك، وهذا بحلول الشهر المبارك رمضان أعاده الله عليكم بالخير، ولذلك فإننا خصصنا لكم هذا المقال حتى نقدم لكم عروض السيارات رمضان 2022 في السعودية مع بعض التفاصيل التي تحتاج إليها كاملة.

عروض السيارات رمضان 2022 في السعودية

أسعار السيارات بالدول العربية تكون أعلى بكثير من الدولة التي قامت بتصنيعها، وهذا لارتفاع مصروفات النقل وكذلك الرسوم الجمركية مع الرسوم الإدارية، ولذلك عند الإعلان عن عروض يريد الجميع اغتنام هذه الفرصة، والحصول على فرصة ممتازة حتى يقوموا بشراء سيارة سعرها جيد، وسنقدم لكم الآن عروض السيارات من المملكة السعودية خلال شهر رمضان وهي كالآتي:

عروض تويوتا

إن ماركة تويوتا من أشهر ماركات السيارات وعلامات تجارية يكون لها صدى كبير من عشاق السيارات، وبحلول شهر رمضان المعظم قد فرض تسهيلات السداد حتى تمكن الشخص أن يشتري سيارة، ويدفع لها قيمة 50% دفعة أولى، ويقسط بقية المبلغ حتى سنتين، بحيث لا يزيد المبلغ الشهري في بعض السيارات عن 425 ريال، فهو شيء رائع لا يمكن رفضه، وبإمكانك أيضاً أن تتواصل مع الشركة من خلال رقم 8002442211.

عروض هيونداي

إن هيونداي تقدم موديلات للسيارات أكثر من رائعة، ذو شكل فخم مناسب ومن أحدث الأنواع، فهي تقدم عروض يستطيع الجميع على الحصول عليها بكل سهولة، وقدمت جميع الأشياء التي يحتاج لها الشخص حتى يستطيع شراء السيارة.

عروض سيارات شيفروليه

إن السيارة شيفروليه العالمية يفضلها عشاق السيارات كثيراً، وهي علامة تجارية مشهورة، وتقدم عروض لرمضان على كافة الموديلات التابعة للسيارة ومنها سوبربان، ترافرس، يوكون، تاهو، سيبرا، من موديلات 2022، وبإمكانك أن تحصل على هذه السيارة دون أن تدفع دفعة أولى، القسط الأول يكون بعد مرور ثلاث شهور أي 90 يوم، الدفعة الأخيرة تكون عبارة عن 35% فقط.

لن تدفع أي رسوم إدارية، بالنسبة لموديل شيفروليه تاهو يكون نسبة الربح 1.50 بالمئة وثلاث سنوات، سيارة شيفروليه جي ام سي وشيفروليه جرووف الجديدة ليس لها أي مصاريف إدارية أو حتى رسوم، نسبة المرابحة 0.50 بالمئة التقسيط ثلاث سنوات والضمان عاملين، ويمكنك التواصل مع الشركة من خلال رقم 8002442244.