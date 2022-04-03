نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تويوتا سيكويا 2023 في السعودية ومواصفاتها الأقوى في عالم السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن من الأشياء التي يتساءل عنها محبي السيارات هو سعر سيارة تويوتا سيكويا، تلك التي تم الكشف عنها فهي سيارة دفع رباعي، لها ثلاثة أعمدة، وبها المرحلة الهيكلية تماثل الشاحنة بيك آب، وتدخل تويوتا في الوقت الحالي بهذه المعركة من بين السيارات بموديل سيكويا، فهي لها جودة عالية وفخمة وحرقتها قياسية للتضاريس، آمنة مطورة للمعلومات، ولقد أكدت تويوتا سيكويا بأنها تعد خصم ومنافس في مجال الدفع الرباعي، ولذلك فإننا عبر هذا المقال نقدم إليكم سعر تويوتا سيكويا 2023.

سعر تويوتا سيكويا 2023

إن تويوتا سيكويا لم تصدر إلى وقتنا هذا سعر السيارة لموديل 2023، حيث أنه يبدأ من حوالي 53 ألف دولار أمريكي، بالمملكة السعودية، والسعر الأصلي 199 ألف ريال سعودي، وإليكم الأسعار طبقاً لكي دولة وهي كالآتي:

السعر بالمملكة السعودية 199.000 ريالاً سعودياً.

سعر سيارة تويوتا سيكويا بالامارات 100 درهم إماراتي.

سعر تويوتا سيكويا بقطر حوالي 855 ألف ريالاً قطرياً.

سعر السيارة بالكويت 170 ألف ديناراً كويتياً.

مواصفات المحرك بسيارة تويوتا سيكويا

إن تويوتا سيكويا تصنع جيلاً ثالث من السيارات بمنصة الإطارات، ويأتي مع مجموعة من نقل الحركات الهجينة، المحرك مزدوج توربو السعة 3.5 لتر يقوم بإنتاج 437 حصاناً بالإضافة إلى 790 نيوتن، الدوران حوالي 583 رطل، ناقل الحركة أوتوماتيكياً له 10 سرعات، يقوم بإرسال الطاقة للعجلات الخلفية.

والدفع الرباعي تبلغ سعة السحب حوالي 9000 رطل، كما أن تويوتا تتوقع بأن سيكويا الجديدة ستكون مقتصداً باستهلاك الوقود إذا ما تم مقارنتها بالسيارة التي تسبقها، وتختار وضع القيادة القياسي في الأوضاع العادية والرياضية، كما أن تويوتا سيكويا تستخدم نظاماً للتوجيه الكهربائي المثبت على هيكل، حتى توفر لكم أفضل شعور وتضم التعليق الهوائي يكون متوازناً مع التعليق الناقل الحركي التكيفي، وهذا ما يزيد من أوضاع السيارة

الإضافات التقنية والتكنولوجية بالسيارة

إن السيارة تويوتا سيكويا لها تقنية صوتية متعددة بالوسائط لها شاشة تعمل باللمس ذو مقاس 8 بوصة على قاعدة سيكويا، وبدءً من الحزمة اس ار 5 بريميوم شاشة اللمس تكون ضخمة بحوالي 14 بوصة أي أن حجم الشاشة 12.3 بوصة، بها تحديث للنظام اللاسلكي يعمل على تحديث نظامك بشكل مستمر، وينظم لك التعرف على الصوت بالمحادثة ويتيح إليك تقنية الاتصال بالبلوتوث المتزامنة، والمتوازنة مع الهواتف الذكية بي تك أم اللاسلكي متواجد بالخدمات، متصل ويضم لذلك التنقل ومعه مميزات الأمان والتدفق الموسيقى مع شبكة الواي فاي.