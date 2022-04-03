نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل ..سيارة شيفروليه كابتفيا 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية في المقال التالي
سيارة شيفروليه كابتفيا 2022 مميزاتها ومواصفاتها، في الفترة الأخيرة يقبل فئة كبيرة من المواطنين بالبحث المتزايد عن السعر الخاص بالسيارة التي قد تم طرحها في الأسواق وهي سيارة شيفروليه كابتفيا في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وهذا لأنها لها شهرة واسعة ويتم المتابعة المستمرة للنسخ الجديدة لها بصفة مستمرة، حيث أن يرغب الكثير منا في التعرف على كافة المميزات والمواصفات التي تتمتع بها السيارة وأسعار طرحها بالأسواق.
سيارة شيفروليه كابتفيا 2022 مميزاتها ومواصفاتها
- تعد سيارة شيفرولية كابتفيا 2022 من بين السيارات الرياضية ذات استخدامات كثيرة ومتعددة.
- يتوفر بها خمس مقاعد وفئات أخرى يوجد بها نحو سبع مقاعد، وتتسم السيارة بتصميم أنيق ومميز ومريح للغاية ويضم الكثير من وسائل الأمان.
- سوف يتم طرح السيارة بالعديد من الألوان منها اللون الأحمر واللون البني، واللون الفضي واللون الأسود.
- متاحة في فئة كبيرة من معارض وشركات السيارات السعودية، لذا يهتم العديد من المواطنين السعوديين على الحصول على ذلك السيارة.
- يتواجد بها تقنية البلوتوث الكامل وأيضاً منفذ يو أس بي، كما أنها مزودة بفتحة كهربائية بالسقف الموجود بالسيارة.
- يوجد بها مصابيح ليد قد تم تصنيعها بتصميمات جديدة وأكثر تميز.
- تتسم السيارة بأنها تحتوي على عجلات معدنية متميزة تأتي بمقاس يبلغ نحو 18.
- كما أنا مزودة بأزرار تساعد بالتحكم في ثبات السرعة لعجلات القيادة.
سعر سيارة شيفرولية كابتفيا 2022 في السعودية
بالنسبة لسعر السيارة يختلف على حسب الفئات التي قد تم طرحه من خلال الشركة المصنعة والأسعار تتمثل في الآتي:ـ
- سعر سيارة شيفرولية كابتفيا موديل 2022 نحو 68.369 ريال سعودي.
- كما أن سعر سيارة شيفرولية كابتفيا فئة LS يبلغ نحو 710.185 ريال سعودي.
- يبلغ سعر سيارة شيفروليه كابتفيا 2022 بريمير قد تصل نحو 83.685 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر موديل 2022 LT قد يبلغ نحو 73,100 ريال سعودي.
- ومن الممكن شراء السيارة أون لاين من خلال تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالسيارة والنقر على خانة اطلب السيارة أون لاين.
- إضافة كافة البيانات التي تتواجد في النموذج الخاص بالطلب، من ثم يتم تحديد طرق الدفع.
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