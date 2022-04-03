الدفع الرباعي الجديد .. سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها ومميزاتها وسعر السيارة فى السعودية ..انطلق بلا حدود

سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها، صممت سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX لتناسب الاستخدامات العائلية وتتميز بمظهر جذاب و قيادة مريحة للركاب، وتأتى بعدت أمكانيات عليه على مستوى الترفيه وسائل الأمان التي توجد بها لحماية الركاب أثناء السير كما تحتوي على محرك جيد وتدخل ضمن سيارات الدفع الرباعي وهي من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السوق السعودي.

سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها

تتميز السيارة بمحرك مكون من أربع أسطوانات تصل سعته إلى 2 لتر ويعمل بقوة 150 حصان.

بمحرك مكون من أربع أسطوانات تصل سعته إلى 2 لتر ويعمل بقوة 150 حصان. يبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 13.9 : 14.7 كيلومتر /لتر حسب فئة السيارة.

وتعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ويختلف نظام الدفع في الفئات المختلفة على سيارة ميتسوبيشي ما بين الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات.

مميزات التصميم الخارجي لسيارة ميتسوبيشي 2022 ASX

تحتوي على مصابيح تعمل عن طريق تقنية الليد.

عجلات السيارة تأتي بمقاس 16 أو 18 انش حسب فئة السيارة.

يوجد بها مصابيح نهارية drl وتحتوي على مرايا جانبية تعمل عن طريق التحكم الكهربي.

يوجد بها ألواح انزلاقية في الأمام والخلف.

تتزين واجهة السيارة بشريط فاضي يحيط والمصابيح النهارية على هيئة حرف C.

تحتوي على مصابيح الضباب.

مميزات التصميم الداخلي لسيارة ميتسوبيشي 2022 ASX

يوجد بها منفذ يو أس بي ومدخل أي يو اكس.

تحتوي على شاشة للترفيه بمقاس 8 بوصة وترتبط ب smartphone.

يوجد بها نوافذ كهربائية.

تشمل بلوتوث و ابل كار بلاي.

تأتي بكاميرا خلفية لمراقبة الطريق.

مقاعد السيارة مزينة بأنماط مثل خلية النحل كما أن عجلة القيادة تم كسوتها بالجلد. ويتكون النظام الصوتي للسيارة من تسعة مكبرات للصوت يوجد بها مجموعة لعزل الصوت الخارجي عن السيارة.

ويتوفر بسيارة ميتسوبيشي 2022 العديد من وسائل الأمان والسلامة العامة مثل نظام القفل المركزي للأبواب وعدد 2 وسادة هوائية.

ونظام التحكم النشط بالاستقرار ASC.

تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وتقنية دعم المكابح كما يوجد بها مثبت سرعه ذكي.

سعر سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX

يتوفر عدة فئات مختلفة من سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX ويبدأ سعر الفئة الأولى منها في السوق السعودي من 80.500 ريال سعودي.