نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفع الرباعي الجديد .. سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها ومميزاتها وسعر السيارة فى السعودية ..انطلق بلا حدود في المقال التالي
سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها، صممت سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX لتناسب الاستخدامات العائلية وتتميز بمظهر جذاب و قيادة مريحة للركاب، وتأتى بعدت أمكانيات عليه على مستوى الترفيه وسائل الأمان التي توجد بها لحماية الركاب أثناء السير كما تحتوي على محرك جيد وتدخل ضمن سيارات الدفع الرباعي وهي من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السوق السعودي.
سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها
- تتميز السيارة بمحرك مكون من أربع أسطوانات تصل سعته إلى 2 لتر ويعمل بقوة 150 حصان.
- يبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 13.9 : 14.7 كيلومتر /لتر حسب فئة السيارة.
- وتعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ويختلف نظام الدفع في الفئات المختلفة على سيارة ميتسوبيشي ما بين الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات.
مميزات التصميم الخارجي لسيارة ميتسوبيشي 2022 ASX
- تحتوي على مصابيح تعمل عن طريق تقنية الليد.
- عجلات السيارة تأتي بمقاس 16 أو 18 انش حسب فئة السيارة.
- يوجد بها مصابيح نهارية drl وتحتوي على مرايا جانبية تعمل عن طريق التحكم الكهربي.
- يوجد بها ألواح انزلاقية في الأمام والخلف.
- تتزين واجهة السيارة بشريط فاضي يحيط والمصابيح النهارية على هيئة حرف C.
- تحتوي على مصابيح الضباب.
- مميزات التصميم الداخلي لسيارة ميتسوبيشي 2022 ASX
- يوجد بها منفذ يو أس بي ومدخل أي يو اكس.
- تحتوي على شاشة للترفيه بمقاس 8 بوصة وترتبط ب smartphone.
- يوجد بها نوافذ كهربائية.
- تشمل بلوتوث و ابل كار بلاي.
- تأتي بكاميرا خلفية لمراقبة الطريق.
- مقاعد السيارة مزينة بأنماط مثل خلية النحل كما أن عجلة القيادة تم كسوتها بالجلد. ويتكون النظام الصوتي للسيارة من تسعة مكبرات للصوت يوجد بها مجموعة لعزل الصوت الخارجي عن السيارة.
- ويتوفر بسيارة ميتسوبيشي 2022 العديد من وسائل الأمان والسلامة العامة مثل نظام القفل المركزي للأبواب وعدد 2 وسادة هوائية.
- ونظام التحكم النشط بالاستقرار ASC.
- تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وتقنية دعم المكابح كما يوجد بها مثبت سرعه ذكي.
سعر سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX
يتوفر عدة فئات مختلفة من سيارة ميتسوبيشي 2022 ASX ويبدأ سعر الفئة الأولى منها في السوق السعودي من 80.500 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفع الرباعي الجديد .. سيارة ميتسوبيشي ASX 2022 مواصفاتها ومميزاتها وسعر السيارة فى السعودية ..انطلق بلا حدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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